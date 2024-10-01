Має неоднозначні зв'язки: яку роль може відіграти Індія у перемовинах між Україною та Росією

Politico повідомило, що Київ покладає великі надії на Індію як майбутнього посередника в переговорному процесі між Україною та Росією. Однак поки що говорити про її роль конструктивного медіатора зарано.

Таку думку 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що Індія може стати хіба комунікатором, адже вона займає нейтральну позицію. Крім того, країна входить до організації, яка фактично транслює протиставлення демократичному світу, в якій головну роль має Росія.

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Яку роль Індія може відіграти для перемовин між Україною та Росією

Кандидат політичних наук розповів, що Україна справді розглядає Індію в ролі можливого посередника майбутніх переговорів. Однак варто нагадати, що країна раніше не хотіла бути посередником, лише комунікатором, щоб доносити інформацію до Києва та Москви в контексті мирного врегулювання.

Зараз українська влада та дипломатія працюють на цьому шляху. Ми бачили це на прикладі візиту прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді до Києва. Крім того, відбулась зустріч на полях Генасамблеї ООН між ним та Володимиром Зеленським,

– зауважив Желіховський.

Варто зазначити, що попри це президент України говорив, що Індія може бути й майданчиком, де проведуть наступний Саміт миру, але лише за умови, якщо країна приєднається до української формули миру та підтримає підсумкове комюніке Саміту миру, який відбувся у Швейцарії.

Поки що цього не відбулось, Індія намагається тримати нейтралітет. Однак ми маємо розуміти, що ця країна має тісні зв'язки з Росією. Вона продовжує вести з нею торгівлю,

– пояснив кандидат політичних наук.

Желіховський наголосив, що Індія та Китай, який також міг би бути посередником, входять до організації БРІКС, де Росія відіграє одну з найголовніших ролей. Якщо раніше мовилось лише про економічну співпрацю між країнами цієї організації, то зараз БРІКС все більше перетворюється на геополітичний проєкт, тобто фактично транслює протиставлення країнам Заходу.

Тому я поки що обережний щодо того, чи зможе Індія відіграти конструктивну роль. Може бути комунікатором та вносити певні пропозиції, але потрібно буде провести ще чимало зустрічей та поспостерігати, яку позицію займе країна,

– наголосив кандидат політичних наук.

Він додав, що, на щастя, Індія не пропонує власних мирних ініціатив, які пропонують Китай та Бразилія, але ця ситуація може змінитись.

Цікаво! Попри співпрацю з Росією, Індія постачає снаряди Україні. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що країна у такий спосіб хоче виправдатись. Однак це є проявом індійського державного цинізму, їм начхати на смерті українців.