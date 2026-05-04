Про це пише The Moscow Times.

Що відомо про смерть генерала Станіслава Петрова?

За інформацією журналістів різних росЗМІ, тіло 87-річного Станіслава Петрова знайшли його родичі 2 травня близько 7-ї ранку у його квартирі в Будинку на набережній у Москві. Зазначається, що російський генерал перебував на кухні у сидячому положенні.

У правоохоронних органах країни-агресорки підтвердили факт смерті Петрова та повідомили, що біля загиблого була зброя. За даними джерел, розглядається версія самогубства.



Станіслав Петров, імовірно, покінчив життя самогубством / Фото російських ЗМІ

Водночас джерело російського агентства ТАСС у медичних службах повідомило, що генерал останнім часом тяжко хворів. Офіційних детальних висновків щодо причин смерті наразі не оприлюднено.

Чим займався Станіслав Петров у російській армії?

З відкритих джерел відомо, що Станіслав Петров народився у 1939 році у Горькому (Нижньому Новгороді) та був одним із засновників сучасних військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії. У 1989 – 1992 роках російський генерал командував військами хімзахисту СРСР, а згодом очолював відповідний напрям у збройних силах Росії, ставши першим на цій посаді.

До 2001 року Петров керував новоствореними військами РХБЗ Росії, після чого займався науковою діяльністю та працював у профільному військовому інституті.

Довідково! РХБЗ (Радіаційний, Хімічний, Біологічний захист) – це комплекс спеціальних заходів та війська, призначені для захисту особового складу, населення та техніки від наслідків застосування зброї масового ураження, а також техногенних катастроф.

Згідно з відкритими даними, він також був головним науковим співробітником 27-го наукового центру Міноборони Росії, який перебуває під санкціями України, ЄС, США, Великої Британії та інших держав.

Причиною обмежень стали звинувачення у причетності до розроблення та можливого застосування хімічних речовин у складі російських військ. Зокрема, у 2024 році Велика Британія заявляла про санкції проти цього центру та пов'язаних структур через підозри у використанні хімічної зброї під час війни проти України.

У хімічних військах Станіслав Петров служить із 20-річного віку. З цікавого, російський генерал брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

У Хабаровському краї Росії 28 квітня стався замах на генерал-майора Азатбека Омурбекова, причетного до окупації Київської області та катувань у Бучі у 2022 році. Омурбеков залишився живим після замаху.

Вибухівку підклали у поштову скриньку на сходовій клітці будинку, де мешкав Омурбеков. Там пристрій і здетонував. Стан генерала наразі залишається невідомим.