Пускав "Калібри" по Україні й вчинив теракт у Вінниці: що відомо про капітана Ржицького

У російському Краснодарі 10 липня вбили російського капітана Станіслава Ржицького. За попередніми даними, окупанта підстрелили, коли він виходив на ранкову пробіжку.

До своєї смерті росіянин був одним із тих, хто пускав ракети "Калібр" по Україні, адже він командував підводним човном "Краснодар". Що відомо про Станіслава Ржицького, як він причетний до теракту у Вінниці влітку 2022 року, а також чим він займався до того, як його підстрелили – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про окупанта

Сам Станіслав Ржицький достатньо неохоче ділився деталями про своє життя. З його соцмереж можна дізнатися, що він народився 18 грудня 1980 року. Спочатку закінчив школу в російському місті Чита, а потім Санкт-Петербурзький військово-морський інститут.



Російський капітан Станіслав Ржицький / Фото з російських ЗМІ

Впродовж довгого часу жив в окупованому Севастополі, згодом у Краснодарі. До своєї смерті він дослужився до капітана 2-го рангу, а також встиг побути командирами підводних човнів "Алроса" у 2015 році та "Краснодар" з 2016 року.

Остання згадка про нього як про командира цього підводного човна зустрічалася в пресі країни-агресорки ще у 2020 році.



Станіслав Ржицький командував російськими підводними човнами / Фото з російських ЗМІ

Свої профілі у соцмережах окупант намагався тримати закритими. Однак з них можна все ж дізнатися, що загарбник дуже полюбляв спорт, особливо велосипедний.

Ржицький причетний до теракту у Вінниці

За допомогою підводних човнів окупант з перших днів повномасштабної війни запускав ракети типу "Калібр" по території нашої держави. Зокрема, він також причетний і до ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року.



Ржицький керував ударами "Калібрів" по Україні / Фото з російських ЗМІ

Цей удар здійснили по цивільному району, а жертвами атаки стали 23 людини. Попри це, досі не вдалося встановити, який саме з підводних човнів атакував українське місто. Але капітан точно тоді вийшов на службу і керував ударами "Калібрів" по Україні.

Україна також внесла капітана до бази "Миротворець" за "безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну".

У СтратКомі ЗСУ розповіли, що Ржицький дійсно завдав ракетних ударів, зокрема, по Вінниці. Однак згодом окупант дійшов висновку, що такі удари з великим ризиком для цивільних не є ефективними.

Українська розвідка припустила, що російського капітана ліквідувало російське військове командування за відмову виконувати ракетні обстріли по мирних українських містах.

Що відомо про вбивство Ржицького

Пропагандистські ЗМІ та телеграм-канали повідомили, що Станіслава Ржицького 10 липня невідомий підстеріг біля спорткомплексу "Олімп" та вистрелив 4 рази в спину та груди. Після цього нападник втік з місця події.

Окупанти зазначили, що від поранень Ржицький помер на місці. Крім того, росіяни вже навіть порушили кримінальну справу, а нападника пообіцяли "знайти якнайшвидше".