У Станиці Луганській снаряд потрапив у будинок, почалася пожежа

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріл Станиці Луганської. Ввечері 17 лютого один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок.

Через це там спалахнула пожежа. Інцидент трапився о 21:24 на вулиці Магістральній. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Пожежа у Станиці Луганській: дивіться відео

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