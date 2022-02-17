У Станиці Луганській снаряд потрапив у будинок, почалася пожежа
17 лютого 2022 , 22:02Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Андрія Цаплієнка
Російсько-окупаційні війська продовжують обстріл Станиці Луганської. Ввечері 17 лютого один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок.
Через це там спалахнула пожежа. Інцидент трапився о 21:24 на вулиці Магістральній. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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Пожежа у Станиці Луганській: дивіться відео
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