Не працювала два роки: відомо, яка станція метро у Києві відновить свою роботу
Джерело:КМДА
Станція київського метро "Дніпро" відновить свою роботу у звичайному режимі 8 березня. Робота відбуватиметься у звичному режимі.
Станція "Дніпро" не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення. Рішення про відновлення роботи станції прийняли за результатами проведених консультацій із військовими та правоохоронцями.
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Що відомо про відкриття станції метро "Дніпро"
Починаючи з п'ятниці, 8 березня, станція метро "Дніпро" на "червоній" гілці в Києві відновить свою роботу у звичному режимі. Вона буде відкрита для пасажирів з 05:41 до 22:36.Важливо! Станція метро "Дніпро" – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки.
Станція не працювала з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона розташована на "червоній" гілці метрополітену між станціями "Арсенальна" і "Гідропарк".
Руйнування тунелів метро: останні новини
- Кличко розповів, що відновлювальні роботи аварійної ділянки "синьої" гілки київського метрополітену між станціями "Либідська" та "Деміївська" розпочнуться не раніше березня 2024 року. Київський голова зауважив, що ця ділянка тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах, що включають високу вологість ґрунту, наявність торфу та дрібного і середнього піску.
- Експерти Науково-дослідної судово-експертної установи у своїх попередніх висновках вказали, що причинами деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" були низька якість проєктних рішень при облаштуванні аварійної ділянки тунелю та неякісні будівельно-монтажні роботи при спорудженні конструкції цієї частини тунелю.
- Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви ґрунту, а у зв'язку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро "Спортивна" були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції – детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.