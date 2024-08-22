Кличко відповів, коли може завершитися ремонт на синій гілці метро

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" наразі перебувають на завершальному етапі.

За словами Кличка, майстри вже почали засипати котлован ґрунтом. Перед цим навколо оновленої ділянки тунелю котлован залили спеціальною цементною сумішшю та майже демонтували три рівні його кріплень.

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Коли відновиться рух потягів на цій ділянці

Мер запевнив, що відновлювальні роботи тривають цілодобово. Кличко також розповів, що невдовзі на місці будмайданчика проведуть благоустрій території.

Напередодні фахівці завершили роботи з будівництва нової ділянки тунелю довжиною 27 метрів. Також посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною понад 50 метрів),

– сказав він.

За словами міського голови, зараз фахівці закінчують роботи з укладання нового рейкового полотна. На додачу в тунелі вже відновлюють усі необхідні кабельні мережі та монтують контактну рейку, через яку подається напруга.

Робимо все, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені,

– заявив Кличко.

Він уточнив, що перед повноцінним відновленням руху на цій ділянці перевірять всі системи безпеки руху і проведуть пробні пуски поїздів.

Нагадаємо, що 8 грудня в Київському метрополітені розгерметизувався тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" – вода вийшла на колії. Відтоді ця ділянка на ремонті.