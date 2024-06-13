На станції "Контрактова площа" жінка впала на колію. Кілька станцій метрополітену синьої лінії зачинили на вхід для пасажирів.

Нещасний випадок трапився у київському метро сьогодні увечері, 13 червня. Одна із пасажирок впала під потяг.

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Що сталося

Незадовго до 21:00 місцеві телеграм-канали почали повідомляти про інцидент на станції "Контрактова площа". Зазначалося, що там жінка впала на колію. У мережі також з'явилися відео з місця події. На одному з них водій закликає пасажирів потягу не відчиняти двері.

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Пізніше у КМДА підтвердили потрапляння жінки під потяг. Як зазначають ЗМІ, зі станції винесли людину у крові. Стан її невідомий.

Метро зачиняли

Через трагедію синя лінія метрополітену, а саме станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" були зачинені на вхід для пасажирів

Рух поїздів на лінії організовувався від станції "Либідська" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра".

На станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково,

– йшлося у повідомленні КМДА.

Поліція почала розслідування

Станом на 21:18 рух поїздів синьою лінією відновлено.

Правоохоронці тим часом вивчають обставини надзвичайної ситуації, яка сталася у київській підземці. У поліції розповіли, що подія відбулася близько о 20:40 на станції метро "Контрактова площа".

Попередньо, жінка 1985 року народження, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію, у той час коли прибував потяг.

Поліцейські спільно із працівниками метрополітену та співробітниками ДСНС дістали постраждалу – її з тяжкими травмами лікарі терміново госпіталізували до медичного закладу.

Нагадаємо, що минулого року у травні на станції метро "Палац спорту" загинула жінка. Вона потрапила під потяг. На жаль, пасажирка отримала несумісні з життям травми.

Після інциденту станції "Олімпійська", "Палац" Україна" та "Площа Льва Толстого тимчасово зачиняли.