У київському метро загинула жінка: рух поїздів вже відновили

31 травня у Києві на станції метро "Палац "Україна" пасажирка потрапила під потяг. На місці працювали медики, поліція та рятувальники.

Після інциденту станції "Олімпійська", "Палац" Україна" та "Площа Льва Толстого тимчасово закрили. Вже о 18:10 метрополітен повністю відновив свою роботу.

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Жінка потрапила під потяг

Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу підтвердила, що пасажирка потрапила під потяг. Наразі на місце події вирушила слідчо-оперативна група для з'ясування усіх обставин.

Як зазначили невдовзі в київській адміністрації, жінка загинула. Всі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

На місце події прибули рятувальники / Фото з телеграм-каналів

У київському метро помер чоловік

Нагадаємо, що 22 травня, на станції метро "Поштова площа" виявили тіло людини. У поліції Києва 24 Каналу розповіли, що 74-річному чоловіку стало погано.

На жаль, він помер раптово, ще до прибуття "швидкої". На місці події працювали правоохоронці.