Американське небо і авіація під контролем Маска: нащо він втручається в безпеку польотів США

Ілон Маск дедалі більше використовує свої технологічні активи як інструмент впливу на глобальну політику та внутрішні справи США. Його супутниковий інтернет Starlink, спочатку розроблений для забезпечення зв’язку у віддалених регіонах, сьогодні відіграє основну роль у міжнародних конфліктах і державних процесах. Від постачання терміналів Україні у війні з Росією до спроби інтегрувати Starlink у критичну інфраструктуру Федерального авіаційного управління (FAA) США – Маск демонструє готовність формувати порядок денний і змінювати баланс сил на власний розсуд.

Ініціативи Маска в США, зокрема втручання у модернізацію повітряного простору та співпраця з адміністрацією Трампа, свідчать про намагання отримати важелі впливу на урядові структури. Маск не просто пропонує технологічні рішення – він створює залежність держав від своїх компаній, що ставить питання про ризики такого впливу та необхідність регулювання.

У матеріалі 24 Каналу розглянемо, як Маск використовує Starlink для просування власних інтересів, які наслідки це має для міжнародної безпеки та внутрішньої політики США і чому його вплив, що зростає, викликає занепокоєння серед урядів та експертів.

Чому Маск зацікавився авіаційним регулятором

17 січня міністр транспорту США Шон Даффі анонсував візит команди компанії SpaceX Ілона Маска відвідує командний центр управління повітряним рухом у Вірджинії, щоб допомогти з модернізацією системи після авіакатастрофи у Вашингтоні 29 січня. Ця новина з'явилася на тлі повідомлення CNN про те, що Федеральне управління цивільної авіації (FAA) звільнило сотні працівників, які займалися технічним обслуговуванням критично важливої інфраструктури авіадиспетчерської служби.

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Точна кількість звільнених співробітників невідома, але профспілка, що їх представляє, заявила, що мовиться про сотні людей. Адміністрація Дональда Трампа, тим часом реалізує ініціативу зі скорочення тисяч федеральних службовців у межах роботи над масштабним пакетом податкових змін, який, за даними критиків, переважно вигідний корпораціям і найбагатшим американцям.



Авіакатастрофа на річці Потомак у столиці США / Фото U.S. Coast Guard/AP

Ілон Маск, найбагатша людина у світі, відіграє головну роль у масових звільненнях, очолюючи департамент урядової ефективності (DOGE). При цьому його статус одного з найбільших підрядників уряду – здебільшого через компанію SpaceX – створює серйозний конфлікт інтересів. Проте як сам Маск, так і президент Трамп неодноразово намагалися применшити значення цього факту.

У своєму дописі на платформі X Даффі пояснив, що команда SpaceX прибула до Вірджинії, щоб "на власні очі побачити поточну систему, дізнатися, що подобається і не подобається авіадиспетчерам у їхніх інструментах, і уявити, як ми можемо створити нову, кращу, сучасну та безпечнішу систему". Раніше він заявляв, що команда DOGE під керівництвом Маска приєднатися до FAA для оновлення авіаційної системи.

Також Даффі відкинув критику щодо залучення Маска до ще однієї важливої сфери федерального уряду.

Оскільки я знаю, що медіа (і Гілларі Клінтон) стверджуватимуть, що команда Ілона отримує особливий доступ, хочу наголосити: FAA регулярно проводить екскурсії командним центром як для ЗМІ, так і для компаній,

– написав міністр.

Клінтон раніше критикувала команду DOGE за відсутність досвіду в державному управлінні.

FAA опинилася під пильною увагою після авіакатастрофи над річкою Потомак у січні, коли загинули 67 людей. Ця трагедія вкотре підкреслила нестачу авіадиспетчерів і проблему перевантаженості великих аеропортів, зокрема Рональда Рейгана у Вашингтоні. До FAA надійшли сотні скарг від працівників, які повідомляли про небезпечні умови через нестачу персоналу та занедбані будівлі.



В момент катастрофи управління навіть не мало постійного керівника – значною мірою тому, що Маск брав участь у звільненні попереднього адміністратора після того, як FAA оштрафувала SpaceX за неподання необхідних даних щодо безпеки.

Однак у дописі Даффі не згадує ні ролі Маска в цьому процесі, ні сотень щойно звільнених працівників. За даними CNN, під скорочення потрапили переважно ті, хто працював у FAA менш ніж рік і не мав права на апеляцію.

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Кожен із цих працівників, яких звільняють, виконує роботу, що так чи інакше сприяє авіаційній безпеці,

– стверджував Девід Сперо, президент профспілки Professional Aviation Safety Specialists, яка представляє близько 11 000 працівників FAA.

Як "команда скорочень" Ілона Маска взялася за FAA

19 лютого фахівці з так званого департаменту урядової ефективності (DOGE) Ілона Маска прибули до FAA та відвідали об'єкти авіадиспетчерської служби у вихідні. Про це йдеться повідомило видання POLITICO з посиланням на електронний лист в розпорядженні редакції.

Візит стався лише за кілька днів після того, як міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що співробітники космічної компанії Маска SpaceX також працюють над удосконаленням авіадиспетчерської системи.

Згідно з листом виконувача обов'язків адміністратора FAA Кріса Рошло, DOGE планує розширити свою присутність в агентстві, працюючи над рішеннями, які "забезпечать відкритість і безпеку повітряного простору". У документі йдеться, що співробітники DOGE та спеціальні урядові консультанти будуть шукати шляхи розв'язання наявних проблем, впроваджувати нові інструменти та підтримувати безпеку національної авіаційної системи.

При цьому в листі не уточнюється, чи взаємодіятимуть працівники DOGE зі співробітниками SpaceX, хоча раніше Даффі заявляв, що команда інженерів SpaceX вже оглядала авіадиспетчерський центр у Вірджинії, щоб допомогти спроєктувати нову, кращу, сучасну та безпечнішу систему.

Також не розкрито, які саме системи чи процеси перевіряються, як команди планують розв'язувати виявлені проблеми та хто конкретно займається цим аналізом.

У своєму листі Рошло також згадав про скорочення персоналу, що відбулися у вихідні в межах політики Маска та Трампа щодо зменшення державних витрат. Він наполягає, що ці звільнення не вплинули на безпеку.

Відповідно до мети адміністрації зробити уряд ефективнішим, нам, на жаль, довелося звільнити деяких працівників, які ще проходили випробувальний термін. Однак FAA продовжує наймати та вводити в штат авіадиспетчерів та інших фахівців з безпеки, зокрема технічний персонал. Попри те, що ви можете чути, хочу вас запевнити: агентство зберегло всіх співробітників, які виконують критично важливі функції з безпеки,

– мовилося у листі.

Крім того, Рошло повідомив співробітникам, що FAA не робитиме публічних заяв щодо розслідувань Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB), які тривають після авіаційних аварій у вашингтонському аеропорту імені Рейгана, Філадельфії та на Алясці. Також він наголосив, що всі співробітники повинні повернутися до роботи в офісі на повний робочий день.

Як інженери SpaceX отримали головні посади в FAA

Інженери компанії SpaceX Ілона Маска врешті були залучені до Федерального управління цивільної авіації (FAA) як старші радники виконувача обов'язків адміністратора агентства. Про це повідомили джерела WIRED. Вони почали працювати в FAA за процедурою Schedule A, яка дозволяє урядовим агентствам наймати працівників з інвалідністю без конкурсу.

Згідно з інформацією WIRED, серед нових співробітників FAA з боку SpaceX: Тед Маласка, Томас Кірнан, Сем Сміл та Брейді Гланц. Вони мають відповідний досвід, на відміну від молодих фахівців з так званого Департаменту урядової ефективності (DOGE), які раніше отримали доступ до критичних систем уряду, зокрема Мінфіну та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

Тед Маласка – старший директор SpaceX із розробки програмного забезпечення, колишній керівник IT-напрямку в Capital One та FINRA.

Томас Кірнан – провідний інженер SpaceX, раніше працював у Wayfair.

Сем Сміл – інженер-програміст у SpaceX з 2021 року.

Брейді Гланц – програміст, приєднався до SpaceX у 2024 році після роботи аналітиком в Goldman Sachs.

Ніхто з них не пройшов повної перевірки перед вступом на посаду, зазначає джерело WIRED. FAA не коментує їхнє призначення.

Цікаво! FAA часто конфліктує з SpaceX. У січні управління тимчасово призупинило запуски Starship після вибуху ракети над Карибським морем. SpaceX запевняє, що це незначний збій, тоді як FAA проводить розслідування.



У 2023 році SpaceX двічі порушила ліцензійні вимоги FAA, за що агентство наклало штраф у 633 тисячі доларів. Маск тоді написав у X: "FAA потребує радикальної реформи, інакше людство навічно застрягне на Землі!". Після цього він закликав голову FAA Майка Вітакера піти у відставку. У січні 2025 року Вітакер звільнився, хоча його контракт мав тривати ще три роки.

Конгрес вимагає пояснень

Демократи у Конгресі висловили занепокоєння щодо впливу DOGE на FAA та національну авіаційну систему.

Авіаційна безпека – не місце для підходу "руйнуй усе заради швидкого прогресу",

– йдеться у їхньому зверненні до керівництва FAA.

Поки що FAA не відповіла, чи призначення інженерів SpaceX є конфліктом інтересів. Але очевидно, що роль компанії Маска в управлінні американським небом продовжує зростати.

Важливо! У вівторок, 25 лютого, понад 20 державних службовців подали у відставку з Департаменту урядової ефективності (DOGE), яким керує Ілон Маск. Вони заявили, що не бажають брати участь у демонтажі критично важливих державних послуг.



Співробітники, які раніше працювали у цифровій службі США (USDS), зазначили, що нове керівництво змушувало їх займатися політизованими проєктами, а серед нових кадрів бракує кваліфікованих фахівців. Вони також розкритикували методи відбору персоналу, які передбачали ідеологічні перевірки.



Масові звільнення інженерів та розробників стали тимчасовим ударом по реформах Маска та адміністрації Дональда Трампа, яка прагне скоротити федеральний апарат. Білий дім відреагував скептично, а сам Маск назвав цю історію "фейковою новиною".



DOGE, спочатку задуманий як дорадчий орган, фактично отримав контроль над урядовими технологіями. Маск відкрито заявляє про намір радикально змінити систему, що викликає побоювання щодо безпеки даних громадян і майбутнього державних сервісів.

Як Маск нав'язує Starlink цивільній авіації США

SpaceX пропонує використовувати супутникові термінали Starlink для прискорення модернізації інформаційної інфраструктури, яка забезпечує роботу національної системи повітряного простору США, повідомляють джерела Bloomberg, знайомі з ситуацією.

Це також створює потенційний конфлікт інтересів між бізнес-імперією Маска та контрактом на 2 мільярди доларів, який у 2023 році було укладено з Verizon Communications Inc. для оновлення критично важливої інфраструктури.

За даними джерел Bloomberg, Маск у другій половині лютого схвалив відправлення 4 000 терміналів Starlink для потреб FAA. Один із пристроїв уже встановлено у технологічній лабораторії управління повітряним рухом в Атлантік-Сіті, штат Нью-Джерсі, для тестування.

Проєкт отримає назву TDM X, і його повний запуск очікується протягом 12–18 місяців.

FAA підтвердила, що тестує один термінал в Атлантік-Сіті та ще два – на некритичних для безпеки об’єктах в Алясці. За словами представника агентства, FAA розглядає використання Starlink для забезпечення зв'язку та покращення передачі метеоданих у віддалених районах.

Verizon, яка офіційно відповідає за підтримку та модернізацію інфраструктури FAA, заявила, що її оновлення допоможуть забезпечити безпеку мільйонів американських авіапасажирів.

Маск у соцмережі X уже різко розкритикував роботу Verizon:

Система Verizon не працює та наражає авіапасажирів на серйозну небезпеку,

– написав він.

При цьому представники Verizon не виключають можливості співіснування двох систем. Виконавчий віцепрезидент компанії Джо Руссо підтвердив, що мережа Verizon для FAA ще не запущена, але це станеться найближчим часом. За його словами, якщо тестування Starlink стосуватиметься, наприклад, метеоданих, ці сервіси можуть доповнювати рішення, яке розробляє Verizon.

Інтеграція Starlink в систему FAA посилить вплив Маска на агентство, яке не тільки регулює космічні запуски SpaceX, але й контролює авіаційну безпеку в США. FAA координує 45 000 польотів та перевезення майже 3 мільйонів пасажирів щодня. Цей випадок дав свободу команді DOGE зайнятися "переосмисленням" системи управління повітряним простором у США.

Водночас реформа FAA триває вже багато років. У грудні Головне контрольно-ревізійне управління США заявило, що агентству необхідно негайно оновити систему, адже 76% її компонентів знаходяться на межі критичного стану.

Ілон Маск дедалі активніше використовує Starlink не лише як інструмент зв’язку, а і як важіль впливу на політичні та економічні процеси. У війні Росії проти України супутниковий інтернет Starlink став критично важливим для забезпечення зв’язку українських військових, волонтерів та державних установ. Водночас Маск особисто визначав межі доступу до мережі, що впливало на бойові дії та військові плани. Його заяви про обмеження використання Starlink у певних операціях ЗСУ свідчать про прямий вплив на хід війни, що не підпорядковується ані українському керівництву, ані західним союзникам.

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Подібний підхід Маск демонструє й у внутрішніх справах США. Використання Starlink як альтернативи інфраструктурі Verizon для FAA можна розглядати як спробу створити додаткову залежність урядових структур від його технологій. Різка критика на адресу Verizon, супроводжувана оперативною пропозицією власного рішення, свідчить про бажання Маска розширити свій контроль над критично важливими мережами США. Ба більше, тісна взаємодія з адміністрацією Трампа може означати, що Маск прагне не лише бізнесового впливу, а й політичного важеля, позиціонуючи себе як ключового гравця в урядових проєктах.

Отже, Starlink став не просто комерційним продуктом, а геополітичним інструментом, яким Маск маніпулює залежно від власних інтересів. Від України до Вашингтона його супутниковий інтернет перетворюється на фактор тиску, важіль контролю та спосіб отримання нових преференцій, що ставить питання про необхідність незалежного регулювання подібних стратегічно важливих технологій.