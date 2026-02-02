Ефект уже є: військовослужбовець пояснив, як на окупантів вплинуло обмеження роботи Starlink

Окупантам стає складніше тримати зв'язок і керувати діями підрозділів на тимчасово окупованих територіях. Після обмеження роботи Starlink у російських військових чатах уже з'явилися скарги, а на фронті уважно відстежують, чи переросте це в системні збої.

Начальник штабу 4 батальйону оперпризначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко в ефірі 24 Каналу пояснив, що українські військові мають кілька сигналів про зміни у роботі противника. Він також зазначив, що цей ефект може відкрити вікно можливостей, але є нюанс, який не дає розслаблятися.

Як обмеження Starlink може дати Україні перевагу?

Микола Гриценко пояснив, що Міністерство оборони України домовлялося про зміни в роботі Starlink так, щоб на тимчасово окупованих територіях поза лінією бойового зіткнення знизилась швидкість зв'язку.

Нагадаємо, Україна зафіксувала використання Starlink на російських ударних дронах і звернулася до компанії SpaceX з вимогою усунути цю загрозу. Міністерство оборони повідомило, що спільна робота зі SpaceX розпочалася негайно, а Ілон Маск публічно підтвердив готовність допомагати.

За його словами, саме там окупанти часто тримають канали управління, передають дані й координують дії. Тому коли зв'язок стає гіршим, це б'є не по "комфорту", а по темпу і точності рішень на місцях.

Було зроблено обмеження швидкості на окупованій території поза лінією бойового зіткнення. Цю інформацію ми отримали вчора,

– пояснив Гриценко.

Він зазначив, що ефект уже видно за сукупністю сигналів. Йдеться і про дані розвідки, і про радіоперехоплення, де помітні труднощі в роботі російських підрозділів. У такій ситуації противник витрачає більше часу на узгодження, частіше втрачає стабільний канал і змушений перебудовувати звичні схеми.

З даних радіоперехоплень, з даних розвідки ми спостерігаємо, що на боєздатність противника це дуже сильно впливає,

– наголосив він.

Гриценко пояснив, чому це може зачепити не лише передову. За його словами, окупанти ставлять Starlink на частину безпілотників, щоб тримати керування і навігацію через супутниковий канал. Якщо такий канал просідає, то на певний час зменшуються можливості для точного застосування дронів по цивільних містах і для роботи на глибині. Саме тому зараз важливо швидко використати момент і спробувати отримати практичний результат на фронті.

На якийсь час це дійсно допоможе і можливо навіть дасть нам можливість десь просунутись, десь закріпитися на більш вигідних рубежах,

– сказав Гриценко.

Водночас він застеріг, що це не стане довготривалою перевагою. Противник адаптується і шукатиме альтернативи. Він нагадав, що й українські підрозділи на щільних ділянках фронту стикаються з просіданням Starlink і змушені підсилювати зв'язок іншими рішеннями. У бригаді "Рубіж", за його словами, використовували Wi – Fi мости, які в окремих умовах працювали ефективніше.

Я впевнений, що питання часу, коли ворог закупить потрібне обладнання і почне використовувати альтернативу,

– підсумував він.

Тому питання не лише в самому обмеженні, а в тому, як швидко його конвертувати в результат, поки Росія не перебудувалася.

Що відомо про ситуацію зі Starlink?