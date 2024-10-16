"Це те, що нас вбиває": як "чорні" Starlink потрапляють до росіян і допомагають їм на полі бою

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Донедавна використання "старлінків" було технологічною перевагою українського війська у порівнянні з російськими окупантами. Однак за допомогою чорного ринку терміналів Starlink Росія намагається усунути цю перевагу – попри заборону експорту цієї техніки до Росії.

Російські війська стали більш спритними та небезпечними завдяки використанню супутникового інтернету для покращення координації під час штурмів, вильотів дронів та ураження українських військ артилерією, пише The Washington Post. Американське видання поспілкувалося з шістьма українськими солдатами та офіцерами з різних підрозділів у Донецькій області про те, як росіяни використовують Starlink. 24 Канал наводить головне з цього матеріалу.

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Чому українці ще більше розчарувалися в Ілоні Маску

Потрапляння "старлінків" до рук росіян ще більше посилило невдоволення українців діями Ілона Маска.

Раніше Маск неодноразово висловлювався про Україну. Зокрема, він казав, що було трагічною втратою життя для України – "атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та сильнішу артилерію" без переваги в повітрі. Також немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну, оскільки місцевий опір буде надзвичайно сильним на Заході, але Росія точно отримає більше землі, ніж вона має сьогодні.



На думку Маска, чим довше триватиме війна, тим більше території завойовуватиме Росія, поки не дійде до Дніпра; якщо війна триватиме досить довго, то впаде й Одеса.

Українські військові критикують мільярдера, який, за їхніми словами, не зробив достатньо для боротьби з незаконним використанням "старлінків" і поставили під сумнів його бажання вирішити цю проблему, пояснивши це його проросійськими поглядами.

Компанія Маска SpaceX безкоштовно надала комплекси Starlink Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році, але потім погрожувала припинити обслуговування через онлайн-сварки з дипломатами, посилаючись на високу вартість обслуговування. Маск поступився під тиском громадськості, а потім надіслав рахунок до Пентагону на суму 14,1 мільйона доларів.



Також Маска розкритикували українці після повідомлень про те, що він відхилив прохання Києва надати доступ Starlink для морських безпілотників під час запланованої атаки на Чорноморський флот Росії в 2022 році. Біограф мільярдера Волтер Айзексон писав, що Маск просив поради у російського посла в США і був стурбований ескалацією.

Попри поведінку Маска, наявність доступу до надійного та потужного інтернету на полі бою через Starlink змінила українські операції, позбавивши Сили оборони потреби "радіобалачок" та незручної комунікації. "Старлінки" дозволили командирам керувати штурмом наживо з дронів, налаштовувати координати артилерії, переглядаючи удари, і оцінювати найбільш вразливі місця ворога. Російські війська ж здебільшого покладалися на радіостанції.



Російський окупант зі "старлінком" / Фото з соцмереж

"Вони нас просто здолали", – наводить видання слова офіцера 72-ї механізованої бригади, яка з 2022 року обороняла район Вугледара і нещодавно була змушена відійти. Військовий назвав використання Росією Starlink одним із найважливіших факторів падіння Вугледару на рівні з нестачою особового складу та озброєння.

За словами аналітиків, Київ і Вашингтон стикаються з труднощами у вирішенні проблеми використання Starlink Росією, особливо зважаючи на успіх Москви в обході санкцій і технічної проблеми з забороною доступу до мережі Starlink без впливу на українські війська. Уряди США та України співпрацюють із SpaceX, щоб запобігти незаконному використанню Росією терміналів Starlink на тимчасово окупованих українських територіях. Зокрема, американський Мінфін зосереджується на потенційному порушенні санкцій через контрабанду, заявив підполковник Чарлі Дітц, речник Пентагону.

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У лютому 2024 року SpaceX стверджувала, що дезактивує термінали, якщо вони використовуються "підсанкційною або неавторизованою стороною". Однак Пентагон, Мінфін і SpaceX не надали конкретних даних про зусилля США, включно з тим, скільки незаконних терміналів, які використовували російські війська, було виведено з ладу.

"Старлінки" повсюди на фронті

Використання супутникових терміналів Росією триває уже рік – про це ГУР повідомляло ще в лютому. Однак лише в останні кілька місяців їхній вплив став по-справжньому відчутним – окупанти почали використовувати "старлінки" для координації нападів. Українські оператори дронів з-під Покровська вперше помітили Starlink у росіян у вересні.

Раніше росіяни не могли контролювати частину маневрів, артилерію, піхоту. Тепер вони лише покращать це, і, на жаль, це відбувається у всіх сферах,

– каже командир взводу безпілотників 93-ї механізованої бригади на ім’я Євген.

Зараз російські війська, ймовірно, використовують десятки терміналів Starlink на фронті, повідомило Desense One з посиланням на українське джерело.



"Коли у них буде сотня, нам буде важко жити", – каже український інформант.

Перехоплення російських радіопередач показало, що солдати часто повідомляли командирам неповну або неправильну інформацію. Однак це вже змінилося, стверджує Євген.

"Панове, рекомендую!": як росіяни продають термінали

Хоча російські компанії та приватні особи не мають права продавати Starlink, виник сірий ринок, що підживлюється високим попитом з боку військових та приватних покупців. The Washington Post проаналізувала чотири з багатьох російських сайтів, які пропонують прямі продажі для "спеціальної військової операції", як у Кремлі називають війну проти України. Більшість терміналів продаються через телеграм і починають свій шлях у Московській області, перш ніж потрапити на фронт.

Один сайт пропонує термінал і підключення за ціну трохи вище 1 000 доларів. Обслуговування клієнтів є безкоштовним, і кожен клієнт отримує рекомендації, щоб "мінімізувати ризики блокування", зазначається на сторінці з яскравими відеовідгуками солдатів.

"Ми користуємося Starlink близько місяця. Жодних претензій, швидкість хороша", йдеться в одному з оглядів, де окупант демонструє термінал, покритий камуфляжем. "Технічна підтримка працює чудово", "інтернет літає, чоловіки щасливі", "панове, рекомендую!",

– мовиться у відгуках.

Щоб активувати пристрій, користувачам потрібен іноземний номер телефону, адреса електронної пошти та банківський рахунок для сплати щомісячної абонентської плати, що змушує постачальників шукати людей, які готові надати свої особисті дані. Користувачі в чатах "клієнтської підтримки" у телеграмі кажуть, що придбати та зареєструвати комплекти Starlink за кордоном легко. Більшість терміналів купують в Європі та пересилають через ОАЕ. На сайтах попереджають, що не варто активувати термінал в Росії.

Один з постачальників попереджає, що підключення пристроїв, куплених в ЄС, може бути заблоковано після 90 днів використання. Він пропонує вихід – зареєструватися за українськими даними.

Чому "старлінки" важко заблокувати росіянам

Starlink може як вимикати окремі термінали на основі їхніх ідентифікаційних номерів, так і блокувати зони отримання сигналу. Обізнане джерело видання стверджує, що компанія технічно може визначити місцезнаходження активних терміналів на основі їхніх "пінгів" до супутників. Водночас відрізнити українських користувачів від російських буде важко на фронті.

Стейсі Петтіджон, директорка оборонної програми Центру нової американської безпеки, сказала, що зусилля США щодо обмеження використання Росії "не здаються дуже ефективними", частково через зміну лінії фронту.

Українські війська зараз перебувають у Росії. Де саме лінія фронту? Якщо буде проведена лінія, де (Starlink) працює, а де ні, ви фактично зафіксуєте лінію фронту там, де вона є, і не дасте українцям піти в наступ,

– каже Петтіджон.

Українські військові уже відчули це, стикнувшись із відсутністю сигналу Starlink у Курській області Росії.

За словами Тодда Гаррісона, експерта з космічної безпеки в American Enterprise Institute, одна з можливостей вирішення проблеми полягає в тому, щоб Київ і Вашингтон збирали ідентифікатори терміналів і надавали їх SpaceX з вказівкою заборонити доступ до решти.

Проте, як каже Браян Кларк, старший науковий співробітник Інституту Гудзона, російські війська можуть приховувати використання Starlink для SpaceX. Росія може просто надати підробний GPS-сигнал на термінал Starlink, щоб він подумав, що користувач перебуває на підконтрольній Україні території.

"Це нас вбиває" – українські військові про вплив терміналів росіян

Українські військові ще не побачили результатів блокування ворожих "старлінків" на полі бою. За словами Ігоря Романенка, українського генерал-лейтенанта у відставці, використання Starlink у російських операціях зростає.

Останніми тижнями були знайдені великі дрони з терміналами всередині, що дозволяє їм точніше або перенаправлятися на нову ціль. "На жаль, це частково пов'язано з прихильним ставленням до цього Ілона Маска", – вважає Романенко. Зокрема, росіяни встановили Starlink на Shahed-136, що дає йому необмежений зв'язок на всій дальності польоту у 2000 кілометрів.

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На землі українські військові на місці прицільно обстрілюють ворожі термінали. Наприкінці весни, після просування російських військ повз Авдіївку, українські військові знищили "тарілки" на коксохімічному заводі, розповів Тимофій, пілот 47-ї окремої механізованої бригади. Він зазначив, що в росіян явно було достатньо терміналів, щоб роздати окремим групам, а не лише командирам.

Використання Росією Starlink — не єдиний фактор, який допоміг Москві пробити собі дорогу до Покровська, ключового логістичного вузла в Донецькій області, але це явно зіграло свою роль, – каже Олександр, командир батальйону у 47-й бригаді.

Він критикує неспіврозмірну відповідь на використання росіянами супутникових терміналів. "Це те, що нас вбиває", – додає український військовослужбовець.