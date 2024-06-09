На Луганщині бабуся "пригостила" окупантів пиріжками з канцелярськими кнопками

Українці на тимчасово окупованих територіях продовжують чинити спротив російським військовим. Так, в тимчасово окупованому Старобільську бабуся "пригостила" окупантів пиріжками, в які заховала канцелярські кнопки.

Про цей інцидент з посиланням на місцеві телеграм-канали повідомляє український журналіст Денис Казанський. На жаль, окупанти помітили кнопки, коли почали їсти пиріжки, передає 24 Канал.

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Небезпечні пиріжки на Луганщині

Як пишуть телеграм-канали Луганської області, в тимчасово окупованому Старобільську бабуся пригостила російських військових пиріжками. Ті не змогли відмовитися й взяли "гостинці". Втім, коли російські загарбники сіли за стіл й почали ламати пиріжки, то помітили всередині канцелярські кнопки.



Окупантів пригостили пиріжками з канцелярськими кнопками / Фото з мережі

Щось не любить населення Луганщини "визволителів". Сюжети, як з дитячих радянських книг про опір нацистським окупантам. Зіна Портнова, піонери-герої й все інше. Лише у ролі нацистів тепер російські солдати,

– прокоментував інцидент Казанський.

Окупанти бідкаються на спротив українців

Окупанти захопили місто Старобільськ Луганської області на початку повномасштабного вторгнення – у березні 2022 року. Окрім того, СБУ розслідує факти державної зради працівників Старобільської поліції, які в умовах воєнного часу зрадили присягу й перейшли на бік ворога. Так, двоє місцевих поліціянтів добровільно вступили до лав так званого "Старобільського відділу поліції МВС" в так званій "ЛНР" і отримали посади оперуповноважених. Третього зрадника окупанти призначили "начальником" "Старобільського відділу поліції МВС".

Бійці Третьої штурмової бригади днями взяли у полон 28-річного окупанта. Під час спілкування з військовими росіянин почав бідкатися на спротив українців на тимчасово окупованих територіях.

Так, окупант розповів, що українці здають позиції російських військових, а також труять їх.

"Здають позиції, отруюють людей (російських військових – 24 Канал). Якось я їхав на машині, й по мені відпрацював маленький міномет. Пізніше ми дізналися, що це була пара, яка була проти нашого перебування тут", – розповів окупант.