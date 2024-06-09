На Луганщині бабуся "пригостила" окупантів пиріжками з канцелярськими кнопками
Українці на тимчасово окупованих територіях продовжують чинити спротив російським військовим. Так, в тимчасово окупованому Старобільську бабуся "пригостила" окупантів пиріжками, в які заховала канцелярські кнопки.
Про цей інцидент з посиланням на місцеві телеграм-канали повідомляє український журналіст Денис Казанський. На жаль, окупанти помітили кнопки, коли почали їсти пиріжки, передає 24 Канал.
Важливо Назвав шпигункою і закатував: окупант, чиї вірші просувало міноборони, вбив дівчину з Луганська
Небезпечні пиріжки на Луганщині
Як пишуть телеграм-канали Луганської області, в тимчасово окупованому Старобільську бабуся пригостила російських військових пиріжками. Ті не змогли відмовитися й взяли "гостинці". Втім, коли російські загарбники сіли за стіл й почали ламати пиріжки, то помітили всередині канцелярські кнопки.
Окупантів пригостили пиріжками з канцелярськими кнопками / Фото з мережі
Щось не любить населення Луганщини "визволителів". Сюжети, як з дитячих радянських книг про опір нацистським окупантам. Зіна Портнова, піонери-герої й все інше. Лише у ролі нацистів тепер російські солдати,
– прокоментував інцидент Казанський.
Окупанти бідкаються на спротив українців
Бійці Третьої штурмової бригади днями взяли у полон 28-річного окупанта. Під час спілкування з військовими росіянин почав бідкатися на спротив українців на тимчасово окупованих територіях.
Так, окупант розповів, що українці здають позиції російських військових, а також труять їх.
"Здають позиції, отруюють людей (російських військових – 24 Канал). Якось я їхав на машині, й по мені відпрацював маленький міномет. Пізніше ми дізналися, що це була пара, яка була проти нашого перебування тут", – розповів окупант.