Старокостянтинів не дає спокою ворогу, – Повітряні сили
Повітряні сили України пояснили, що ворог не припиняє спроб бити по Старокостянтинову, де розміщений військовий аеродром. Вибухи там лунали ввечері напередодні та в ніч проти 6 серпня.
Юрій Ігнат пояснив в ефірі телемарафону, що можна говорити про успішну роботу Повітряних сил ЗСУ. За даними речника, Росія атакувала Україну ракетами "Калібр", Х-101, "Кинджал", пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку на Хмельниччину
Саме аеродром Старокостянтинова не дає спокою ворогам. Зрозуміло чому. Наші льотчики добряче дають прочухана ворогу на окупованих територіях. Ми бачимо і склади боєприпасів здіймаються в небо,
– пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.
Він закликав Хмельницьку область та інші регіони триматись, адже ми не дамо ворогу нас зламати.
Юрій Ігнат пояснив, що саме Хмельниччина є основним напрямком. На щастя, переважну більшість ракет збила ППО.
Речник пояснив, що Кремль бив по Україні:
- "Калібрами" з кораблів у Чорному морі;
- ракетами Х-101 та Х-555 – з літаків Ту-95, які злетіли з Росії;
- "Кинджалами", що попередньо вилітали з району Тамбова через Білорусь.
Речник також не виключив ймовірність застосування ворогом балістики наземного базування.
Росія знову атакувала Хмельницьку область: коротко
- Росія ввечері 5 серпня знову атакувала Хмельницьку область. Окупанти цілили переважно по Старокостянтинову, де розміщена наша авіабаза.
- Вибухи в області пролунали щонайменше двічі – орієнтовно о 19:10 та 19:25 5 серпня. Згодом перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що окупанти знову атакували область, там лунали вибухи. Він подякував ППО за якісну роботу.
- Сергій Тюрін додав також, що вибухова хвиля пошкодила покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні. На щастя, люди не постраждали.
- Вже у ніч проти 6 серпня ворог продовжив свій терор по Хмельницькій області. Орієнтовно о 00:32 була загроза застосування "Шахедів", далі вони рухались в напрямку Старокостянтинова. Орієнтовно о 4:02 Повітряні сили ЗСУ зафіксували групу ракет у Хмельницькій області. У місцевому телеграм-каналі написали про сім вибухів.