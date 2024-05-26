Росія намагалась атакувати Старокостянтинів: як ЗСУ знищували ворожі цілі

Росія вночі проти 26 травня намагалась атакувати Старокостянтинів Хмельницької області. Вороги запустили по регіону спочатку "Шахеди", а згодом й ракети "Кинджал".

Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили орієнтовно о 2:19, а відбій пролунав тільки о 5:21 26 травня. Тобто людей закликали перебувати в укриттях понад 3 години, пише 24 Канал.

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Як ворог атакував Старокостянтинів

Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 2:34 повідомили про ворожі дрони, які перебували на межі Вінницької та Хмельницької областей. Менше ніж за годину, о 3:22, військові повідомили, що ворожі безпілотники зайшли у Хмельницьку область, курсом на Старокостянтинів.

Згодом українські військові інформували, що:

о 4:03 – ракети з Житомирщини заходили у Хмельницьку область, вектор руху – на Захід. Ймовірно, на Старокостянтинів;

4:30 – на Старокостянтинів прямував "Кинджал";

4:31 – на місто летіли крилаті ракети.

Вибухи у Хмельницьку лунали орієнтовно о 3:33 26 травня. Згодом ще двічі – о 4:28 та 4:35 26 травня.

Суспільне написало, що станом на 4:43 26 травня у Старокостянтинові зникло світло, хоч на сайті Хмельницькобленерго даних про відключення немає.

У моніторингових телеграм-каналах опублікували відео, на якому видно, як наші військові потужно збивають ворожу зброю.

Як ЗСУ відбивали атаку ворога: дивіться відео

Старконівські бійці відбивались,

– відзначили у monitor.

Росія вночі атакувала Україну