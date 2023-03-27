За мужню оборону від переважаючих сил ворога: солдат Зубарєв отримав нагороду від Залужного

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний нагородив "Золотим Хрестом" та зброєю старшого солдата Руслана Зубарєва. Він героїчно відбив атаку ворога на українську позицію в районі Сватового.

Деталі у своєму телеграмі розповів сам Валерій Залужний. Він назвав вручення нагороди великою честю для нього.

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"Мав честь нагородити старшого солдата з окремої механізованої бригади імені Івана Сірка Руслана Зубарєва почесною нагрудною відзнакою "Золотий Хрест" та вручити йому заслужену нагородну зброю. Руслан відбив атаку переважальних сил противника, проявив звитягу та мужність у бою", – заявив Залужний.

Нагороду воїн отримав за бій, який відбувся 16 лютого в районі Сватового. Тоді у ближньому бою Руслан із позивним "Хижак" знищив кількох окупантів і бойову машину БМП-2. Відео цього бою стало одним із символів оборони України, що відбиває масштабну військову агресію Росії.

Ближній бій за участю українського захисника: дивіться відео

Головнокомандувач ЗС України опублікував світлину з українським воїном та подякував кожному, хто боронить Батьківщину від окупанта.

Залужний розповів про ситуацію на фронті

Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту, де тривають постійні бої з противником, який намагається захопити Бахмут і продовжити наступ на Донеччині. Однак, як зауважив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, українські воїни дають відсіч. І завдяки зусиллям наших захисників ситуацію біля Бахмуту вдається стабілізувати.