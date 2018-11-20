Стартовий склад збірної України на матч проти Туреччини: є дебютант
У вівторок, 20 листопада, збірна України проведе останній матч у 2018 році. Це буде товариська гра проти збірної Туреччини.
У стартовому складі "синьо-жовтих" на цей матч є дебютант – на лівому фланзі захисту вийде Миколенко.
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Стартовий склад збірної України: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Пластун, Караваєв, Зінченко, Макаренко, Шапаренко, Коноплянка (к), Циганков, Коваленко.
Запасні: Бойко, П’ятов, Болбат, Борячук, Сваток, Маліновський, Швед, Буяльський.
Нагадаємо, матч Туреччина – Україна розпочнеться о 19:30. Онлайн поєдинку – на сайті 24 Каналу.
Джерело: 24 Канал
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