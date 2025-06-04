Стартувала зустріч у форматі "Рамштайн": Зеленський бере участь в онлайн-форматі

У Брюсселі 4 червня розпочалося 28-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Президент Володимир Зеленський доєднався до нього онлайн.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який очолює засідання разом з британським колегою Джоном Гілі, привітав українського лідера. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс – Україна".

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Що відомо про засідання "Рамштайн"

Пісторіус зазначив, що для європейських посадовців є великою честю вітати українського лідера на цій зустрічі.

Для нас дуже важливо чути безпосередньо від вас про реалії та потреби вашої країни. Ці особисті думки є незамінним доповненням до звітів чи брифінгів,

– додав Пісторіус.

Він також запевнив, що союзники "твердо стоять на боці України зараз і в майбутньому". А також продовжують підтримувати її політично, фінансово, військово та гуманітарно стільки, скільки буде потрібно.

Зазначимо, що міністр оборони України Рустем Умєров прибув до Брюсселю, щоб взяти участь у засіданні офлайн. Він висловив сподівання на "хороші оголошення" щодо підтримки Києва та подякував усім народам за підтримку.

Умєров підкреслив, що Україна прагне миру. А також зазначив, що вона підтримала ініціативу президента США Дональда Трампа щодо мирного процесу та "постійно відправляє свої команди на переговори".

Зокрема, 2 червня у Стамбулі відбулася зустріч російської та української делегацій. Тоді український міністр оборони зазначив, що українська сторона діяла чітко й послідовно та передала позиції, сформульовані українським президентом.