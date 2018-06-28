Стартував продаж квитків на фінальний бій WBSS Усик – Гассієв

28 червня стартував продаж квитків на фінальний бій WBSS Олександр Усик – Мурат Гассієв. Турнір відбудеться 21 липня у спорткомплексі "Олімпійський" в Москві.

Про це повідомляє ISport.ua.

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Головним поєдинком вечора буде фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) в першій важкій вазі. У ньому зійдуться чемпіон світу за версіями WBO і WBC Олександр Усик і володар титулів за версіями WBA Super і IBF Мурат Гассієв.

За те, щоб з трибун побачити бій між Олександром Усиком та Муратом Гассієвим, доведеться заплатити від 840 до 6200 гривень. VIP-місця коштують більше 60 тисяч української валюти.