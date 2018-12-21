Стартував продаж квитків на матч відбору до Євро-2020 Португалія – Україна: ціни

20 грудня стартував продаж квитків на матч нашої збірної з футболу проти Португалії, який відбудеться 22 березня 2019 року в Лісабоні.

Вартість квитків становить 10 євро (355 грн) та 15 євро (530 грн). Продаж квитків в український сектор розпочався 20 грудня. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

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Також зазначається, що одна особа може придбати не більше чотирьох квитків.

"Підтримка вболівальників є надважливою для наших гравців, особливо в матчі проти чемпіонів Європи. Тому збірна звертається до своїх прихильників із закликом бути разом із командою під час цього відповідального протистояння", – зазначили в прес-службі ФФУ.

Нагадаємо, що свій перший матч відбору збірна України проведе в Лісабоні проти Португалії на "Ештадіу да Луш" 22 березня. Початок зустрічі – о 19:45 за місцевим часом.

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