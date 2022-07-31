До кінця року ЗСУ можуть повністю звільнити Запорізьку область

російські вбивці з 24 лютого почали наступ на Запоріжжя. Їм вдалось окупувати частину регіону.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів, що Збройні Сили вправно обороняються. Він сподівається на швидку деокупацію області.

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"Ми з військовим командуванням у березні, розуміючи сили наступу, вибудували модель оборони, щоб зупинити ворога на підступах до Запоріжжя, аби сюди не долітали засоби ураження. Потрібна була така лінія оборони, щоб не дострілювали із гармат і реактивних систем залпового вогню", – сказав Старух.

Запоріжжя готове оборонятися

За словами очільника ОВА, у регіоні постійно створюють нові опорні укріплення. Наразі є сотні кілометри шанців. Їх допомагали створювати люди з різних регіонів Україні. В області є багато мотивованих та сильних бійців, які готові відбивати наступ. Старух зазначив, що сподівається на звільнення області до кінця 2022 року.

Ми сподіваємося та віримо в це. Хочемо, щоб це відбулося навіть раніше,

– зазначив очільник ОВА.

Він зазначив, що швидка деокупація необхідна, щоб з 1 вересня була змога почати навчальний рік. Крім цього, населення треба забезпечувати теплом, оскільки газопостачання немає в Бердянську, Мелітопольському, Василівському районах.

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