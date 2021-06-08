Стати благодійником, – Малюська запропонував, як позбутися статусу олігарха

Денис Малюська пояснив, як олігархи можуть позбутися свого статусу. За словами міністра юстиції, вони можуть просто передати майно на благодійність.

Як позбутися статусу олігарха

Якщо олігархи продадуть своє майно, то гроші від цього у них все одно залишаться. Малюська у такому разі пропонує стати благодійником, про це міністр заявив у інтерв'ю.

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Чиновник пригадав американських олігархів Рокфеллерів, які увійшли в історію як великі благодійники.

Вони чимало своїх активів передали на благодійність, і донині існують їхні культурні центри та фонди. Це, крім того, що вони усунулись від політики. Хоча вони були такими самими олігархами, як деякі українські олігархи зараз: багатими й активно впливали на політику,

– сказав Малюська.

Зауважимо, за словами чиновника є 4 критерії визначення олігархів: участь у політичному житті, значний вплив на засоби масової комунікації, вартість активів не перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, особа має бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання.

Для того, щоб отримати статус олігарха, бізнесмен має відповідати трьом з цих критеріїв.

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