Нацполіція нарахувала соті нападів на військових ТЦК: які області серед антилідерів

За час повномасштабної війни в Україні зафіксували вже понад 600 нападів на військових ТЦК. Кількість сутичок дедалі більше зростає.

У пресслужбі Нацполіції у відповідь на запит Liga.Net оприлюднили статистику нападів на військових ТЦК.

Що відомо про динаміку конфліктів цивільних з військовими ТЦК?

Станом на 12 квітня 2026 року в Україні зафіксовано 620 нападів на представників ТЦК. Найбільше випадків припадає на Харківську область (69), Київ (53) та Дніпропетровську область (45).

Далі в переліку:

Волинська область – 39, Львівська – 37, Одеська – 36, Чернігівська – 34, Хмельницька – 30.

У Миколаївській і Рівненській областях зафіксовано по 29 випадків, у Черкаській і Полтавській – по 26, у Київській області – 24, в Івано-Франківській – 22, у Запорізькій – 20, у Тернопільській – 17, у Вінницькій і Закарпатській – по 16, у Чернівецькій – 15, у Житомирській – 14, у Сумській та Кіровоградській – по 11, і один випадок у Херсонській області.

До слова, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зазначила, що профільне міністерство працює над реформою ТЦК. Після підготовки остаточного варіанту документа його обговорять із Верховною Радою.

У поліції також зазначають, що кількість таких нападів щороку зростає. До того ж, унаслідок таких інцидентів загинули троє військовослужбовців ТЦК (двоє у 2025 році та один у 2026-му) і одна цивільна особа у 2025 році. Ще дев'ятеро цивільних отримали поранення.

