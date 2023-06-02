Танки, артилерія та понад 500 окупантів: шалені втрати ворога станом на 2 червня

Росія продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 540 окупантів. Також ворог втратив чимало техніки.

Уже 464 дні українські захисники боронять нашу країну від російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Росія вже втратила 208 910 бійців так званої "другої армії світу". Варто зазначити, що реальні цифри можуть бути значно більшими, адже точно підрахувати втрати ворога в умовах активних бойових дій вкрай складно.

Дивіться також Все на захист Рубльовки: як атака дронів на Москву показала, що Росія абсолютно беззахисна

Втрати ворога у техніці

Чималих втрат Росія зазнає й у технічному плані. Наші захисники й захисниці перетворили на брухт тисячі танків, артилерійських систем та броньованих машин. Лише за минулу добу ворог втратив:

танків – 3819 (+15);

бойових броньованих машин – 7490 (+12);

артилерійських систем – 3501 (+27);

РСЗВ – 575 (+0);

засобів ППО – 335 (+2);

літаків – 313 (+0);

гелікоптерів – 298 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3137 (+6);

крилатих ракет – 1117 (+10);

кораблів /катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 6267 (28);

спеціальної техніки – 465 (+7).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 2 червня​ / інфографіка Генштабу ЗСУ

Окрім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії теж завдали чималих втрат окупантам минулої доби. Українські захисники уразили:

1 пункт управління;

1 зенітно-ракетний комплекс;

5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях;

9 районів зосередження озброєння та військової техніки противника.

Росіян треба нищити якомога ефективніше

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що окупантів досить легко залякати й деморалізувати. Рівень мотивації росіян досить низький, а тому він закликав нищити їх якомога ефективніше, щоб показати свою перевагу над ними.

Тільки одночасне знищення великої маси мобілізованих остаточно деморалізує Росію!

– заявив Подоляк.

Для цього Україні необхідні далекобійні ракети. За словами Подоляка, ідеальним варіантом могли б стати ракети із дальністю 300 та 500 кілометрів, щоб можна було швидко знищувати місця накопичення живого ресурсу. Він підкреслив, що морально-вольові якості Росії будуть у такому випадку на вкрай низькому рівні.