Генштаб скоригував статистику та опублікував нові дані про втрати Росії станом на 27 травня

В Україні триває 458 доба повномасштабної війни. Українські захисники продовжують завдавати загарбникам шалених втрат. Лише за останню добу Росія втратила 480 солдатів.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули вже 206 200 особового складу. Проте ці цифри можуть бути значно більші, адже в умовах інтенсивних бойових дій важко точно підрахувати втрати. Саме це спричинило необхідність скоригувати дані щодо втрат противника.

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Ранкова статистика Генштабу

Уранці 27 травня під час традиційного зведення щодо втрат Росії, Генштаб опублікував дані, відповідно до яких ворог втратив:

танків – 3799 (+3);

бойових броньованих машин – 7442 (+7);

артилерійських систем – 3406 (+22);

РСЗВ – 572 (+2);

засобів ППО – 329 (+1)

літаків – 310 (+0);

гелікоптерів – 296 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31);

крилатих ракет – 1025 (+10);

кораблів /катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 6172 (+11);

спеціальної техніки – 449 (+3).

Уточнені дані про втрати ворога

Увечері Генштаб опублікував оновлену статистику, пояснивши це необхідністю уточнення окремих позицій у переліку ворожих втрат після надходження нової розвідувальної інформації. Відповідно до оновленої інформації ворог втратив:

танків – 3 794 (на 5 одиниць менше, ніж повідомлялося уранці);

бойових броньованих машин – 7 449 (на 7 одиниць більше, ніж вважалося);

артилерійських систем – 3 414 (+8);

РСЗВ – 574 (+2);

літаків – 313 (+3);

гелікоптерів – 298 (+2);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 990 (+49);

крилатих ракет – 1 036 (+31);

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 183 (+11);

Актуальні втрати ворога станом на 27 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Величезні втрати вагнерівців

Бахмут лишається найгарячішим напрямком, де точаться запеклі бої. Вагнерівці у спробах штурму цього напрямку зазнають шалених втрат. За різними джерелами, окупанти могли втратити від 20 тисяч осіб.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив про 70 тисяч вбитих і поранених вагнерівців. У Пентагоні ця цифра значно більша – там нарахували до 100 тисяч, з яких 20 тисяч – загиблі. До слова, сам ватажок ПВК "Вагнера" заявляв про 20 тисяч вбитих найманців. Терорист Ігор Гіркін вирішив у цьому питанні проявити "обізнаність" і вважає 40 тисяч вагнерівців вбитими.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що у будь-якому разі – такі втрати є колосальними.

Я думаю, ці дані з відкритих джерел. Наш Генштаб ще працює, більш точні будуть дещо згодом. Але те, що понад 20 тисяч вбитими – без будь-якого сумніву, це називають усі сторони. У проміжку пів року – це величезні втрати,

– заявив Череватий.