Сотні "двохсотих": у ЗСУ розповіли про колосальні втрати ворога станом на 17 червня

Українські захисники та захисниці щодня наближають нашу перемогу, знищуючи ворогів. Так, лише за минулу добу статистику втрат Росії поповнили ще 670 окупантів.

Якщо ж брати до уваги загальну кількість загиблих російських солдатів, то від початку повномасштабної війни їхня кількість складає вже 219 170 осіб. Крім того, ворог масово втрачає свою техніку.

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Втрати Росії у техніці

танків – 3 977 (+12);

бойових броньованих машин – 7 706 (+23);

артилерійських систем – 3 834 (+22);

РСЗВ – 609 (+3);

засобів ППО – 364;

літаків – 314;

гелікоптерів – 302 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 364 (+7);

крилатих ракет – 1 211 (+12);

кораблів та катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 557 (+38);

спеціальної техніки – 520 (+1).

Cмертоносний привіт від HIMARS

Напередодні рух "Атеш" повідомив, що "бавовна" добре попрацювала у Токмаку Запорізької області. Там влучили "куди треба". Наголосили, що є загиблі окупанти та біда з "легендарною" російською ППО.

Українські герої передали ворогу смертоносний привіт з HIMARS. Гаряче було поблизу Кремінної на Луганщині. Повідомляють, що на концерт до Кобзона могли вирушити понад сто окупантів. Вибухи пролунали на околицях Житлівки.

ЗСУ потужно вгатили по базі кадирівців

У Запорізькій області ЗСУ 12 червня потужно вгатили по базі окупантів у Приморську. Відомо, що там перебували сотні кадирівців.

Удар по базі "Сонячна" був настільки потужний, що українські герої "мінуснули" чимало ворожої техніки. Вирушили на концерт до Кобзона й багато кадирівців. Точна кількість ліквідованих – наразі невідома. Вцілілі загарбники кинулися тікати. "Трьохсотих" кадирівців вивозили.

Місцеві ЗМІ розповідають, що трупи наразі ідентифікують. Чимало з них досі залишаються під завалами.

У російських окупантів немає жодного майбутнього в Україні. Ворога дістануть скрізь.