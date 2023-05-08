Мінус ще понад пів тисячі загарбників: шалені втрати ворога на 8 травня

Українські військові щодня наближають перемогу, знищуючи ворога. Так, за минулу добу наші захисники ліквідували 540 російських солдатів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась вже на 194 970 вояків. Зауважимо, що це лише приблизна кількість втрат ворога, адже підрахунок ускладнюють інтенсивні бої.

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Втрати Росії у техніці

Варто наголосити, що російські "ваньки" в Україні втрачають не тільки руки, ноги й своїх побратимів. З 24 лютого 2022 року Сили оборони "демілітаризували" вже кілька тисяч одиниць ворожої техніки, зокрема:

танків – 3 730 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин – 7 253 (+5) одиниці;

артилерійських систем – 3 018 (+8) одиниць;

РСЗВ – 554 одиниці;

засобів ППО – 306 одиниць;

літаків – 308 одиниць;

гелікоптерів – 294 одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 614 (+42) одиниці;

крилатих ракет – 947 одиниць;

кораблів та катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 958 (+6) одиниць;

спеціальної техніки – 384 (+4) одиниці.

Ситуація на полі бою