Ще понад 600 окупантів не знайшли дорогу додому: втрати ворога станом на 5 травня

Росія на щоденній основі зазнає колосальних втрат у війні проти України. За минулу добу наші захисники відправили на той світ 620 бійців "другої армії світу".

Зауважимо, що загальні втрати вражають не менше. Від початку повномасштабного вторгнення вже ліквідували 193 210 російських солдатів. Слід зауважити, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати знищених окупантів у зонах ведення бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Також російські загарбники залишилися без значної кількості техніки. Наші військові на брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем. Крім того, знищені сотні літаків і гелікоптерів, а також близько тисячі крилатих ракет. Ознайомимося зі статистикою детальніше:

танків – 3 710 (+3);

бойових броньованих машин – 7 224 (+8);

артилерійських систем – 2 978 (+16);

РСЗВ – 550 (+3);

засобів ППО – 304;

літаків – 308;

гелікоптерів – 294;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 540 (+17);

крилатих ракет – 947;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 916 (+30);

спеціальної техніки – 373 (+3).



Актуальні втрати ворога станом на 5 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Бої за Бахмут точаться

Нагадаємо, що росіяни намагаються вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Вони мали б зробити це ще до 1 березня 2023 року, але досягнути поставлених цілей їм завадили наші мужні захисники.

Попри шалені втрати, ворог не полишає наступальні дії. Основні зафіксовані відразу на кількох напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський і Мар'їнський. Крім того, впродовж минулої доби наші захисники відбили понад 60 атак російських загарбників. Найзапекліші бої зараз тривають за Бахмут і Мар'їнку.

Детальніше поговоримо про ситуацію на Бахмутському напрямку за минулу добу. Там окупанти також намагалися вести наступальні дії у районах Богданівки та Маркового. Але успіхом вони не увінчалися. Водночас росіяни обстріляли низку населених пунктів. Постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.