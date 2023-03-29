ЗСУ знищили понад 600 окупантів і "Су" під Бахмутом: втрати ворога станом на 29 березня

Українські захисники й захисниці щодня знищують ворогів на полі бою та в тилу. Станом на ранок 29 березня загальна кількість російських втрат вже складає 172 340 осіб.

Тільки за минулу добу військо "другої армії світу" зменшилося на 610 окупантів. Зауважимо, що це орієнтовна кількість ліквідованих ворогів. Ймовірно, втрати ворога значно більші.

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Окупанти також втратили чимало техніки та озброєння

Танків – 3609 (+7) од,

бойових броньованих машин – 6966,

артилерійських систем – 2659 (+6) од,

РСЗВ – 526 (+1) од,

засоби ППО – 277,

літаків – 306 (+1) од,

гелікоптерів – 291,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4),

крилатих ракет – 911,

кораблів / катерів – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5) од,

спеціальної техніки – 288 (+1).

Актуальна статистика втрат ворога станом на 29 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 28 березня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Сталось це близько 13:30 на Бахмутському напрямку.

Сили оборони потужно відпрацьовують по ворогу

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Водночас наші захисники збили ворожі БпЛА "Орлан-10" та ZALA.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс, а також склад боєприпасів.

Також слід додати, що ранок 29 березня був неспокійним для росіян у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі. У місті чули відразу кілька потужних вибухів, що підтвердила офіційна влада.

Мер міста Іван Федоров зазначив, що гучно було у всіх районах міста. За повідомленням пропагандистів, "бавовна" сталася поблизу аеродрому.