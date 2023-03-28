Коштовні маєтки та інша нерухомість на мільйони гривень: чим володіє нардеп Шуфрич

Близький соратник Медведчука Нестор Шуфрич, попри свої проросійські погляди, досі перебуває на волі. Однак крім свободи, Шуфрич досі з мандатом та ще й з тисячами квадратних метрів і гектарів землі по всій країні, включно з Кримом.

Це підтвердили українські журналісти-розслідувачі.

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У розслідуванні мовиться, що родинні активи Шуфрича можна розділити на дві групи.

Перша – персональні, тобто там, де власниками є або сам Шуфрич, або його дружина чи батько, син чи багаторічний парламентський помічник В'ячеслав Черепаня.

Друга – корпоративні. Там, де власниками є компанії, записані в основному на тих же людей.

Яким майном володіє Шуфрич

Зокрема, родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у Конча-Заспі. Це понад 2 тисячі квадратних метрів нерухомості, більше гектара землі – власність на чверть мільйона гривень лише в Козині.

Один з маєтків на майже гектарі – з виходом до води – оформлений за договором дарування. Орієнтовна вартість "подарунка" становить 120 – 130 мільйонів гривень.

Другий маєток площею 358 квадратних метрів і 15 соток землі записані на дружину Шуфрича Катерину Майкову і її фірму.

Третій маєток – у власності сина нардепа Олександра і розташований поруч з батьковим. Площа цього маєтку 300 квадратних метрів, а його вартість становить близько 30 мільйонів гривень.

Четвертий маєток належить компанії, створеній батьком Шуфрича. Ця компанія згодом опинилася у власності кіпрської структури і жінки Тетяни Скакун із пропискою в селі Харпачка Вінницької області.

Ще Шуфрич має маєток у тимчасово окупованому Криму, він розташований біля маєтку Медведчука. Крім того, в центрі Києва у Шуфрича і його сина є 6 квартир площею 430 квадратних метри, вартість яких може сягати 130 мільйона гривень. Також родина нардепа має землю, квартири, будинки в Ужгороді.

Наприкінці січня 2014 року батько Шуфрича став власником апартаментів в Одесі на 500 квадратних метрів і двох паркомісць. У липні 2021 року син нардепа купив у місті одразу 3 паркомісця і 2 нежитлових приміщення площею 630 квадратних метр.

Загалом нежитлові приміщення Шуфричів можуть коштувати понад 100 мільйонів гривень.

Не маєтками єдиними

У сюжеті йдеться і про те, що в селі Проців Київської області батькові Шуфрича належить комплекс "Конюшня Бутенко". Ще частина землі та нерухомості записана на помічника нардепа Черепаню. Загалом Черепаня є співвласником низки агрокомпаній, які орендують та обробляють тисячі земельних ділянок в Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській областях.

Також із Шуфричем пов'язані мисливські угіддя у Закарпатській, Сумській областях і посеред заповідної зони на Київщині. Крім того, одним із найвідоміших активів, в якому фігурує Шуфрич, є "Київський річковий порт". Серед акціонерів "Київського річкового порту" – угорська компанія "St George Residence".

Що цьому передувало

Раніше Верховна Рада заборонила в Україні діяльність проросійських партій, до яких належить і ОПЗЖ, чия фракція у парламенті вже офіційно перестала існувати. На початку березня Шуфрича було затримано батальйоном тероборони за спробу сфотографувати блокпост. Сам він заявив, що "робив селфі, щоб показати, що він у Києві".

Сам представник забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич не вважає себе зрадником. Ба більше, він заявив, мовляв, в лютому збирався захищати Верховну Раду з автоматом.