Ми не зупинилися: генерал армії у відставці пояснив, що таке позиційна війна
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна в Україні може стати позиційною. Однак це не означає, що українські захисники лише стоять в обороні та не проводять операцій.
ЗСУ завдають втрат ворогу у техніці та живій силі, наступають та б'ють по стратегічних військових об'єктах Росії. Це 24 Каналу пояснив генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.
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ЗСУ проводять операції на фронті
Микола Маломуж зазначив, що ЗСУ проводять потужні удари та знищують величезну кількість озброєння, техніки, живої сили ворога. Наші бійці проводять наступальні операції, виконують маневри військами, просуваються, зокрема, біля Роботиного у напрямку Мелітополя.
Позиційна війна не означає, що ми зупинилися і ведемо тільки оборону. Тривають маневри військами, витягування ворога на підготовлені позиції, наприклад, де він намагається провести якісь стратегічні операції і завдати по них ударів, особливо по великому скупченню техніки та озброєння,
– підкреслив він.
Генерал армії у відставці пояснив, що Залужний заявив, що війна в Україні може стати позиційною, бо наразі нема стратегічних проривних операцій. Натомість Росія змогла накопичити зброю, підтягнути резерви та проводить атаки під Куп’янськом, Авдіївкою, Бахмутом. Загарбники намагаються посилити позиції на Півдні.
Маломуж про позиційну війну: дивіться відео
Заява Залужного про позиційну війну
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав інтерв'ю The Economist, де заявив про загрозу переходу до позиційної війни. За його словами, це серйозний виклик для України, бо окупантам вигідне затягування війни. За цей час ворог зможе відновити та наростити свій потенціал.
- Залужний зазначив, що для того, аби не допустити таку ситуацію, Україні потрібні перевага у повітрі, удосконалені засоби контрбатарейної боротьби, радіоелектронна боротьба, технології розмінування та нарощення резервів. Він підкреслив, що нові інноваційні підходи можуть знову перетворити цю війну з позиційної на маневрову.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, що означає заява Залужного про "глухий кут". За його словами, сьогодні Україна перебуває у позиційній війні. Щоб перевести її у маневрову війну, потрібні три кроки: розірвати логістику забезпечення ворога за допомогою далекобійних ракет і дронів, знищити систему радіоелектронної боротьби ворога та посилити присутність у повітрі.
- Крім того, як відзначив Подоляк, дуже важливим є ефективне управління військами. Мовиться про швидке ухвалення рішень на місцях, що передбачає більшу самостійність сержантського складу.