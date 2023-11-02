Кому адресувалася стаття Залужного, і що він нею хотів донести

Щось народ почав тужити від статті Залужного. Але Залужний просто описав факти, які всі й так бачили. Якщо ви сподівались на диво, а Залужний лишень написав, що див не буває, то вся справа у ваших очікуваннях.

Стаття Залужного адресувалася не українцям

До того ж це постійний стиль головнокомандувача Валерія Залужного. У кожному своєму дописі він воліє бути консерватором. Фокусуватися на проблемах. Говорити про ризики. Ну і не обіцяти перемогу за 2 – 3 тижні.

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Залужний знову став тим самим дорослим у кімнаті. Причому він не тільки описав ситуацію максимально чесно і детально, професійною мовою, але і вказав, що треба робити. Тобто він не скиглить. Він каже, що є проблема, а у цієї проблеми є рішення. І вказує напрямок.

Причому ця стаття писалася не для внутрішнього споживача. Вона адресувалася нашим західним партнерам. Вказуючи напрямок тієї допомоги, на яку ми розраховуємо, і яка потрібна, щоб західний світ переміг. І щоб не настала вічна втома від війни.

Тому, якщо ви живете у дорослому світі, то не варто переживати через статтю Залужного. Він виходить в публічний простір дуже не часто. І робить це не для того, щоб вказати на очевидні речі. А для того, щоб комунікувати задля розв'язання проблеми.

Залужний чесно визнав помилки

Інше питання – чи здатен Захід дати нам те, що потрібно. Поки ми не попросимо, то не дізнаємось. Якщо не просити, то ми точно не отримаємо того, що нас може наблизити до перемоги. А там республіканці якраз у Конгресі питали, що треба для перемоги. Хотіли почути це, щоб голосувати за допомогу для України. От вам і відповідь. От вам і стратегія.

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А ще він визнав помилки. Це схоже на диво для українських дописувачів. Залужний чесно визнав, що його оцінка адекватності Росії виявилась занадто адекватною. Знов таки, ми всі так плюс-мінус помилялися.

Тому див не буває. Є важка робота. Без гарантованого результату. Супротивник також сильний. І треба мати реалістичні очікування. Та туга і та втома, які зараз є в Україні, стали результатом нереалістичних очікувань, які були весною.