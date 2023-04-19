Статуетка у подарунок: у Росії набирає обертів новий флешмоб, який жахає пропагандистів

У Росії набирає обертів флешмоб "Подаруй пропагандистові статуетку". "Подарунки" для військових експертів приїжджають поштою або кур'єрською доставкою.

У мережі ширяться публікації, що пропагандисти у таких випадках відразу панікують і викликають правоохоронців. Посилки відкривають сапери, повідомляє 24 Канал.

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Новий флешмоб лякає окупантів

Днями "подарунок" отримав так званий військовий експерт Констянтін Сівков. Хто надіслав бюст пропагандисту, не повідомляють, але росіянин чомусь запанікував і викликав поліцію. Ті, своєю чергою, подзвонили саперам, які й "розпакували подарунок".

Подробиці інциденту пропагандисти не повідомляють. Проте Сівков уже цинічно звинуватив у всьому Україну та назвав це "спецоперацією СБУ".



Статуетка, яку отримав Сівков / Фото з росЗМІ

За інформацією українського активіста Сергія Стерненка, такі статуетки вже отримали Владіслав Шуригін, Константін Ісаєв, Тімофєй Сєргєйцєв та багато інших пропагандистів.

Як з'ясувалося пізніше, 12 квітня майстерня в Ульяновські отримала замовлення на виготовлення 5 гіпсових бюстів з маршалом Жуковим. Замовник попросив відвезти "подарунки" через приватну компанію з експрес-доставки "СДЕК".

У графі "Отримувачі" було вказано 5 імен – Констянтін Сівков, Констянтін Ісаєв, Владіслав Шуригін, Міхаіл Терещенко та Тімофей Сєргєйцев.



Імена пропагандистів, на які замовили "подарунки" / Фото з росЗМІ

Замовник "Саньок Бєлозьоров" написав у приватні повідомлення майстерні на сторінці у соцмережах. Після того, як онлайн-замовлення прийняли, чоловік переказав з карти деякого Кіріла Небогатова майже 10 тисяч рубів за бюсти. У вартість увійшли й виготовлення статуеток, й експрес-доставка.



Замовлення і доставку оплатили відразу / Фото з росЗМІ

Уже 17 квітня бюсти приїхали до Москви й викликали неабияку паніку. Правоохоронці намагаються розшукати замовника статуеток "Санька Бєлозьорова", проте інформації про нього не так багато. Зі сторінок у соцмережах вдалося дізнатися лише те, що чоловік навчався у військовій академії Смоленська й, згідно з публікаціями у "Вконтакті", підтримував так звану "спецоперацію".



Бюсти, які замовили у подарунок російським пропагандистам / Фото з росЗМІ

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