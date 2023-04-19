Статуетка у подарунок: у Росії набирає обертів новий флешмоб, який жахає пропагандистів
У Росії набирає обертів флешмоб "Подаруй пропагандистові статуетку". "Подарунки" для військових експертів приїжджають поштою або кур'єрською доставкою.
У мережі ширяться публікації, що пропагандисти у таких випадках відразу панікують і викликають правоохоронців. Посилки відкривають сапери, повідомляє 24 Канал.
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Новий флешмоб лякає окупантів
Днями "подарунок" отримав так званий військовий експерт Констянтін Сівков. Хто надіслав бюст пропагандисту, не повідомляють, але росіянин чомусь запанікував і викликав поліцію. Ті, своєю чергою, подзвонили саперам, які й "розпакували подарунок".
Подробиці інциденту пропагандисти не повідомляють. Проте Сівков уже цинічно звинуватив у всьому Україну та назвав це "спецоперацією СБУ".
Статуетка, яку отримав Сівков / Фото з росЗМІ
За інформацією українського активіста Сергія Стерненка, такі статуетки вже отримали Владіслав Шуригін, Константін Ісаєв, Тімофєй Сєргєйцєв та багато інших пропагандистів.
Як з'ясувалося пізніше, 12 квітня майстерня в Ульяновські отримала замовлення на виготовлення 5 гіпсових бюстів з маршалом Жуковим. Замовник попросив відвезти "подарунки" через приватну компанію з експрес-доставки "СДЕК".
У графі "Отримувачі" було вказано 5 імен – Констянтін Сівков, Констянтін Ісаєв, Владіслав Шуригін, Міхаіл Терещенко та Тімофей Сєргєйцев.
Імена пропагандистів, на які замовили "подарунки" / Фото з росЗМІ
Замовник "Саньок Бєлозьоров" написав у приватні повідомлення майстерні на сторінці у соцмережах. Після того, як онлайн-замовлення прийняли, чоловік переказав з карти деякого Кіріла Небогатова майже 10 тисяч рубів за бюсти. У вартість увійшли й виготовлення статуеток, й експрес-доставка.
Замовлення і доставку оплатили відразу / Фото з росЗМІ
Уже 17 квітня бюсти приїхали до Москви й викликали неабияку паніку. Правоохоронці намагаються розшукати замовника статуеток "Санька Бєлозьорова", проте інформації про нього не так багато. Зі сторінок у соцмережах вдалося дізнатися лише те, що чоловік навчався у військовій академії Смоленська й, згідно з публікаціями у "Вконтакті", підтримував так звану "спецоперацію".
Бюсти, які замовили у подарунок російським пропагандистам / Фото з росЗМІ
Після смерті Татарського пропагандисти панікують
- 2 квітня в одному з кафе Санкт-Петербурга пролунав вибух під час "творчого вечора" Владлена Татарського. Як стверджували пропагандисти, вибухівка була захована у статуетці, яку подарували йому напередодні.
- Дівчину, яка буцімто принесла статуетку з вибухівкою, розшукали дуже швидко. МВС звинуватило у всьому Дар'ю Трепову. Згодом дівчина навіть "зізналася" на відео у скоєнні злочину.
- Після того, як російський пропагандист помер від вибуху статуетки, окупанти дуже бояться таких "подарунків". Своєрідний флешмоб набирає обертів у Росії, що неабияк жахає "військових експертів".