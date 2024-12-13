Статус "у розшуку" після оновлення даних: алгоритм дій пояснили в Міноборони

З 18 травня, з моменту набуття чинності закону про мобілізацію, військовозобов’язані громадяни мають протягом 60 днів оновити свої облікові дані. Проте деякі з них можуть несподівано дізнатися, що перебувають у розшуку.

В Міністерстві оборони пояснили порядок дій у такій ситуації. Він залежить від способу оновлення даних, інформує 24 Канал.

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Так, якщо статус "у розшуку" з'явився під час використання застосунку "Резерв+", необхідно спочатку повторно авторизуватися. Якщо це не допомогло, громадянину слід особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), щоб з'ясувати причини.

У разі, якщо статус "у розшуку" виявлений при оновленні даних через ЦНАП, також потрібно відвідати свій ТЦК, щоб повторно подати необхідну інформацію.

Чому ви "у розшуку"

У Міністерстві підкреслюють, що такий статус присвоюється громадянам, які порушили правила військового обліку. Зокрема, це стосується осіб:

які не стали на військовий облік після досягнення 25-річного віку (або 27-річного віку, якщо це сталося до 18.05.2024 року);

які були зняті з військового обліку без відповідних підстав і не зареєструвалися за новим місцем проживання;

які проігнорували повістку про необхідність з’явитися до ТЦК для оновлення персональних даних без поважних причин.

Важливо. Оновивши дані через застосунок "Резерв+", військовозобов'язані громадяни можуть виконати норму нового мобілізаційного закону. Втім, у деяких випадках чоловіку все ж потрібно додатково особисто з'явитись у ТЦК та СП.