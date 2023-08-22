Лише одна довідка: в Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій

Уряд України зменшив кількість документів, які необхідно подати для набуття статусу учасника бойових дій.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у себе в телеграмі, інформує 24 Канал.

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За його словами, уряд вніс зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Спрощено порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів, що подаються на розгляд відповідної комісії з питань визначення статусу учасника бойових дій,

– зазначив Мельничук.

Він уточнив, що зараз потрібно надати лише довідку про безпосередню участь особи у захисті України, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

Лише одна довідка для отримання статусу УБД

У Міністерстві оборони теж повідомили, що процедура отримання статусу учасника бойових дій стала простішою. Там зауважили, що відповідний законопроєкт, який сьогодні підтримав уряд, був розроблений ними.

Очільник оборонного відомства Олексій Резніков зауважив, що оновлений підхід передбачає спрощену процедуру отримання статусу учасника бойових дій завдяки зменшенню кількості необхідних документів.

Тепер для звернення до відповідних комісій із визначення статусу учасника бойових дій достатньо надавати лише одну довідку про участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії проти України.

Ця довідка повинна містити інформацію про документи, які підтверджують участь особи у відповідних заходах, і саме вона стане основою для присвоєння статусу учасника бойових дій. Цей крок значною мірою допоможе звільнитися від зайвої бюрократії й прискорити процедуру визнання внеску у захист України та присвоєння їм статусу учасника бойових дій,

– зазначив Олексій Резніков.

В оборонному відомстві зауважили, що зазначені зміни значно полегшать та пришвидшать доступ до передбачених законодавством пільг та гарантій захисникам та захисницям, які боронили та боронять незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Що передбачає статус учасника бойових дій

За даними Міноборони, з 2014 року в Україні вже понад 1 мільйон учасників бойових дій.

Документ дозволяє отримати низку переваг. Зокрема, у Пенсійному фонді України нагадали, що українці з таким статусом можуть отримати 75% знижку на комуналку. Така пільга діє все життя.