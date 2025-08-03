Укр Рус
24 Канал Новини України Виключений і знятий з обліку: юристка пояснила, в чому різниця між статусами
3 серпня, 08:25
2

Виключений і знятий з обліку: юристка пояснила, в чому різниця між статусами

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Виключення з військового обліку позбавляє статусу військовозобов’язаного, роблячи особу нездатною до мобілізації.
  • Зняття з обліку є тимчасовим, після чого особа має стати на облік в іншому ТЦК та СП.

Виключення з військового обліку – це остаточна процедура, що позбавляє людину статусу військовозобов’язаного. Водночас зняття з обліку – лише тимчасове.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на коментар юристки практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діани Тернової для РБК-Україна.

Дивіться також Адвокатка пояснила, що робити, якщо дані в ТЦК і Резерв+ відрізняються

У чому різниця між статусами?

Адвокатка розповіла, що виключення з військового обліку – це процедура, яка повністю позбавляє людину статусу військовозобов'язаного. Така особа не підлягає мобілізації, не зобов’язана з’являтися до ТЦК та СП і звільнена від облікових обов'язків.

Своєю чергою, зняття з обліку – лише тимчасове. Таку людину виключають зі списків конкретного ТЦК, наприклад, через зміну місця реєстрації. Після усунення причин особа знову має стати на облік вже в іншому ТЦК та СП.

Виключити з обліку можуть тих людей, хто:

  • померли або зникли безвісти (офіційно),
  • втратили громадянство України,
  • визнані непридатними до служби,
  • досягли граничного віку перебування в запасі.
     

Також адвокатка підкреслила, що після 18 травня 2024 року, зі змінами в законі про мобілізацію, підстави для обох процедур оновлено. Йдеться про статтю 37 закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

Отже, мобілізувати виключеного з військового обліку не можуть, а у тих, хто знятий з військового обліку, це все ще можливо.