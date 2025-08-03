Виключення з військового обліку – це остаточна процедура, що позбавляє людину статусу військовозобов’язаного. Водночас зняття з обліку – лише тимчасове.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на коментар юристки практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діани Тернової для РБК-Україна.

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У чому різниця між статусами?

Адвокатка розповіла, що виключення з військового обліку – це процедура, яка повністю позбавляє людину статусу військовозобов'язаного. Така особа не підлягає мобілізації, не зобов’язана з’являтися до ТЦК та СП і звільнена від облікових обов'язків.

Своєю чергою, зняття з обліку – лише тимчасове. Таку людину виключають зі списків конкретного ТЦК, наприклад, через зміну місця реєстрації. Після усунення причин особа знову має стати на облік вже в іншому ТЦК та СП.

Виключити з обліку можуть тих людей, хто:

померли або зникли безвісти (офіційно),

втратили громадянство України,

визнані непридатними до служби,

досягли граничного віку перебування в запасі.



Також адвокатка підкреслила, що після 18 травня 2024 року, зі змінами в законі про мобілізацію, підстави для обох процедур оновлено. Йдеться про статтю 37 закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

Отже, мобілізувати виключеного з військового обліку не можуть, а у тих, хто знятий з військового обліку, це все ще можливо.