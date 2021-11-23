Став активнішим, – лікарі запевнили, що стан здоров'я Саакашвілі стабілізується

У в'язниці Міхеіл Саакашвілі протягом понад півтора місяця відмовлявся від будь-якої їжі. Внаслідок цього здоров'я політика суттєво погіршилося.

У середині листопада третій грузинський президент все ж вирішив припинити голодування. Гематолог Ніно Шарашенідзе повідомила, що згодом ексглаву держави оглянула Рада лікарів.

Читайте також Захворювання мозку: у Саакашвілі з'явились тяжкі ускладнення після голодування

За її словами, з кожним днем стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі покращується та стабілізується.

Корекція ліків, що приймаються, на підставі лабораторного спостереження проводиться регулярно. Сьогодні ми мали ще й гастроентеролога. Фізично пацієнт набагато активніший. Сьогодні була перша спроба її провести,

– сказала Ніно Шарашенідзе.

Саакашвілі припинив голодування

Саакашвілі почав голодування 1 жовтня, опісля його стан здоров'я погіршився.

Згодом політика перевели у спеціально обладнану кімнату військового госпіталю.

Колишній президент 20 листопада почав харчуватися за спеціальною схемою.