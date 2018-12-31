Став відомий гонорар Мейвезера за бій проти японця Нуцакави

Американський екс-чемпіон з боксу Флойд Мейвезер назвав грошову суму, яку отримає за товариський бій з японським кікбоксером Тенсіном Нацукавою.

Сам Мейвезер повідомив, що за виставковий бій з Тенсіном Нацукавою він отримає 9 мільйонів доларів.

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Що, якщо я скажу вам, що я отримаю 9 мільйонів доларів за 9 хвилин бою в Токіо, ви б на моєму місці зробили так само? Мені подобається називати це дев’ятихвилинного прогулянкою,

– написав Флойд у своєму Instagram.

Нагадаємо, що бій відбудеться 31 грудня в Сайтамі (Японія) на турнірі організації Rizin і пройде за правилами професійного боксу в рамках вагової категорії до 66,7 кг. Це на 10 кг більше ваговій категорії, в якій проводив останні поєдинки Тенсін. Зустріч триватиме три раунди по три хвилини, її результат не увійде в послужні списки спортсменів.

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