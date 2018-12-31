18:09
31 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Став відомий гонорар Мейвезера за бій проти японця Нуцакави

      214 Читать новость на русском
      Флойд Мейвезер
      Флойд Мейвезер

      Американський екс-чемпіон з боксу Флойд Мейвезер назвав грошову суму, яку отримає за товариський бій з японським кікбоксером Тенсіном Нацукавою.

      Сам Мейвезер повідомив, що за виставковий бій з Тенсіном Нацукавою він отримає 9 мільйонів доларів.

      Читайте також: Нурмагомедов не буде продовжувати контракт з UFC для бою з Мейвезером

      Що, якщо я скажу вам, що я отримаю 9 мільйонів доларів за 9 хвилин бою в Токіо, ви б на моєму місці зробили так само? Мені подобається називати це дев’ятихвилинного прогулянкою,
      – написав Флойд у своєму Instagram.

      Нагадаємо, що бій відбудеться 31 грудня в Сайтамі (Японія) на турнірі організації Rizin і пройде за правилами професійного боксу в рамках вагової категорії до 66,7 кг. Це на 10 кг більше ваговій категорії, в якій проводив останні поєдинки Тенсін. Зустріч триватиме три раунди по три хвилини, її результат не увійде в послужні списки спортсменів.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Бокс Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Прогноз на 2019 рік: ціни, зарплати, курс валют
      сьогодні , 18:04 Прогноз на 2019 рік: ціни, зарплати, курс валют
      Яніна Ткачук 3360
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Цинічні Санта-Клауси: як депутати жбурлялися новорічними подарунками в дітей
      сьогодні , 18:00 Цинічні Санта-Клауси: як депутати жбурлялися новорічними подарунками в дітей
      Дмитро Гнап 30
      Цинічні змови та невиконані обіцянки Порошенка: чому виборча програма президента тріщить по швах
      сьогодні , 17:00 Цинічні змови та невиконані обіцянки Порошенка: чому виборча програма президента тріщить по швах
      Сергій Лещенко 377
      Чем президентские выборы-2019 будут отличаться от предыдущих
      сьогодні , 16:01 Чем президентские выборы-2019 будут отличаться от предыдущих
      Юрій Бутусов 290
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Збірна Аргентини завоювала титул чемпіонок світу
       12 вересня 2010 , 16:50
      Павлов: "Іллічівець" поки нікуди переїжджати не збирається
       11 вересня 2014 , 09:22
      Найкращий бомбардир ЛЧ відмовляється підписувати контракт із "Шахтарем"
       1 квітня 2015 , 17:51
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук