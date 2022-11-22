Зеленський зібрав засідання Ставки головнокомандувача: три ключові питання

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Воно відбулося сьогодні, 22 листопада.

Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків. Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський.

Важливо Посилений захист критичної інфраструктури: ключові тези засідання Ставки головнокомандувача

Які три ключові питання розглянули на засіданні

За словами президента, було розглянуто три ключові питання:

Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю.

– забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури.

– захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими.

Зеленський наголосив, що зима цього року не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами.

Зеленський ввів нових людей до складу Ставки Верховного Головнокомандувача

Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Так, до персонального складу СВГ ввели:

Кубракова Олександра Миколайович – міністра інфраструктури України;

Машовця Романа Васильовича – заступника керівника Офісу Президента України.

Указ президента набув чинності з дня його опублікування – 17 листопада.

До речі, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив зміни Ставки головнокомандувача.

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