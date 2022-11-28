Керівники розвідки доповіли Зеленському про найближчі плани росіян

У понеділок, 28 листопада, Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Командувачі військ доповіли про актуальну ситуацію на фронтах та успіхи деокупації українських територій.

Під час засідання керівники розвідки розповіли про плани ворога на найближчий час. Також члени Ставки узгодили шляхи реагування на можливі виклики, які спровокує ворог.

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Які ще питання обговорили

Як зазначають, на засіданні також розглянули стан відновлення енергетичної системи. Члени Ставки обговорили захист електромереж від імовірних російських атак.

Окремо посадовці проаналізували темпи розгортання Пунктів Незламності у країні. Також члени Ставки обміркували забезпечення громадян зв'язком та доступом до тепла.

Яка ситуація з електроенергією в Україні зараз

В Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія. А найбільша у Європі АЕС, Запорізька, залишається окупованою.

Виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті.

Генерація продовжує нарощувати потужність. У ДТЕК сподіваються, що до графіків відключень, які діяли до останньої масованої атаки 23 листопада, можна буде повернутись у понеділок 28 листопада.

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