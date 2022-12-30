Представник Кадирова влаштував жорстоке побоїще в Криму: кілька військових побили чоловіка

У тимчасово окупованому Сімферополі поплічники Рамзана Кадирова жорстоко побили чоловіка. Кадирівці у військовій формі накинулися на чоловіка та били його ногами й руками.

Проросійські пабліки опублікували кадри жорстокої бійки біля ресторану "Монро". На відео видно, як троє чоловіків у військовій формі б'ють чоловіка.

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У бійці замішений ставленик Кадирова на окупованих територіях

Кілька відвідувачів закладу намагаються зупинити нападників. За попередньою інформацією, чоловіки у військовій формі – кадирівці.

. Відео бійки містить фрагменти жорстокості, тому з етичних міркувань опублікувати його не можемо. Переглянути відео можете за цим посиланням

Про бійку біля ресторану "Монро" стало відомо 26 грудня, коли низка російських ЗМІ повідомили, що в Сімферополі затримано чеченського силовика Хасана Ібрагімова, якого називають представником Кадирова на окупованих Росією територіях в Херсонській та Запорізькій областях України.

Разом з Ібрагімовим було затримано ще четверо силовиків із Чечні – їх звинувачують у побитті чоловіка, який заступився за дівчину в ресторані "Монро". Російська поліція у Криму не повідомила про цей інцидент.

Міністр із національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Чеченської республіки Ахмед Дудаєв заявив, що з Хасаном Ібрагімовим стався в Криму "побутовий інцидент, який був вичерпаний на місці". За його словами, інформація про затримання Ібрагімова є "неправдою".

Хасана Ібрагімова було призначено представником Рамзана Кадирова на окупованих територіях України в Херсонській та Запорізькій областях на початку грудня 2022 року.

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