Ставлення українців до світових лідерів: Меркель лідирує, найгірше сприймають Путіна
Джерело:"Рейтинг"
Серед основних світових лідерів українці найкраще ставляться до канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Найгірше сприймають очільника країни-окупанта Володимира Путіна.
Про ставлення українців до президентів та глав урядів країн світу свідчать результати опитування, проведеного "Рейтингом".
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Найкраще українці ставляться до таких політиків
- Канцлерки Німеччини Ангели Меркель: 73% – позитивно, 19% – негативно.
- Президента США Джо Байдена позитивно оцінили 64% опитаних, негативно – 19%.
Цікаво, що в динаміці за останні кілька місяців ставлення до американського лідера дещо покращилось, натомість до німецької лідерки – погіршилося.
- Французького президента Емануеля Макрона позитивно оцінили 57%, негативно – 19%, не змогли оцінити або не знають такого – 23%.
- Лідера Польщі Анджея Дуди позитивно оцінили 54%, негативно – 10%, не змогли оцінити або не знають – 37%.
Путін майже не викликає симпатій
Натомість ставлення до очільників Білорусі та Росії серед українців переважно негативне.
- До Олександра Лукашенка негативно ставляться 59% опитаних, позитивно – 34%.
Протягом останнього року ставлення до самопроголошеного президента Білорусі погіршилося з 45 до 34%, а за останні 2 роки – вдвічі: з 67 до 34%.
- До Володимира Путіна негативно ставляться 81%, позитивно – тільки 15%.
Як українців ставляться до світових лідерів / Інфографіка "Рейтингу"