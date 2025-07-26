Працюють вже тиждень: дрони ЗСУ обрали цікавий напрям ударів по логістиці ворога

У Росії не спокійно через дронові атаки. Військові об'єкти противника зазнають ураження, зокрема 26 липня 2025 року безпілотники атакували Ставропольський район. Ушкоджень зазнав оборонний радіозавод "Сигнал".

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що понад тиждень у російських регіонах працюють українські безпілотники. Там тривають комплексні атаки.

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Яке основне завдання атак Росії?

Роман Світан зауважив, що основною метою роботи безпілотників, які атакують військові об'єкти країни-агресорки є руйнування логістичних ланцюгів, зокрема залізничних вузлів та електростанцій.

Під удар також попадає військова промисловість Росії. Мовиться про "Сигнал" (оборонний радіозавод – 24 Канал). Триває пропрацювання на південно-східному напрямку,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Він вважає, що це правильна тактика, адже росіяни вже розпочинають другу хвилю літнього наступу на території України. Ворог підтягує свою техніку через Ростов і Ставропольський край.

На щастя, Україна має можливість діставати туди, аби знешкоджувати військові сили противника на його території.

Зазначимо, українські безпілотники атакували військові об'єкти в тимчасово окупованому Севастополі та в російському Ставрополі. За даними руху "Атеш", FPV-дрони намагалися уразити зенітний полк і підрозділи підводних диверсантів у Криму, а в Ставрополі уламки БпЛА впали на територію військової частини. Напередодні дрони також пошкодили два корпуси оборонного заводу "Сигнал", який виготовляє електроніку для армії Росії.