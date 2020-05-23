Стають у чергу замовники з кількох країн: у Харкові почали виробляти дезінфікуючі кабінки

Через карантин харківське підприємство з відлиття підошв для взуття тимчасово перекваліфікувалось. Адже їх основне виробництво вимушено зупинилося та несло збитки. Тепер, за їхнім новим товаром – дезінфікуючими кабінками, що в кілька секунд нищать віруси – стають у чергу замовники з кількох країн.

Обладнання може працювати на входах у метро, ТРЦ чи школах – будь-де, де великий потік людей, яких треба захистити в часи пандемії. Детальніше про виробництво – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Бізнес-ідеї посприяв карантин. За 20 років роботи це перша зупинка фірми, коли 200 працівників мали сидіти вдома. Від ідеї до готового зразка минув місяць. Інженери вивчили досвід Китаю та Туреччини. Тепер готові виготовляти по 20 унікальних кабінок на місяць.

"Розрахували і зробили креслення ми за один день. Першу кабінку ми зробили за 6 – 7 днів. Вона поїхала в Київ. Після неї прийшло замовлення від атомних станцій на 20 кабінок", – розповів співрозробник Олександр Погожев.

Процес виготовлення та упакування кабінок для дезінфекції / Скриншоти

► Характеристики кабінки

Кабінки можуть бути одно- та двомісними.Вони оснащені 10-ма форсунками, що поливають безпечним розчином. 100-літрової місткості вистачить на 5 тисяч людей. Дезінфекція однієї людини в середньому займає 7 секунд. За годину кабіна може убезпечити від вірусів 350 людей. На одну людину витрачається всього 20 грамів розчину.

Також на кабіні є і безконтактний дезінфектор для рук. За кілька днів тунель укомплектують ще одним антикоронавірусним гаджетом.

"Далі нашими фахівцями буде розроблено термометр. І якщо температура буде менш ніж 38 градусів, то кабінка дає зелене світло – і людина проходитиме. Таких аналогів немає навіть у Китаї", – зазначив власник компанії Борис Цеханський.

Кабінки оснащені дезінфектором та 10-ма форсунками для розпилення / Скриншоти

► Хто замовив

Замовлення на експериментальні кабінки вже є з:

Італії,

США,

Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Такі кабінки – переконані інженери – не втратять актуальності і після закінчення пандемії. Їх можна використовувати і при сезонних епідеміях грипу, і навіть як літні освіжувачі в парках. Тож, на підприємстві планують їх виготовляти і надалі, паралельно із взуттям. Адже з пом'якшенням карантину фірма почала поступово повертатись до звичного ритму роботи.