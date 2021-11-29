Стефанчук не підпише подання до КСУ про перенесення виборів у Раду
29 листопада 2021 , 14:05Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Руслан Стефанчук заявив, що не підписуватиме подання до Конституційного Суду України щодо можливого перенесення виборів до парламенту. Однак він не заперечує, що нардепи можуть ініціювати його.
Відповідну заяву щодо можливого подання до КСУ щодо черговості виборів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зробив 29 листопада під час брифінгу у парламенті.
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Подання до КСУ про перенесення виборів
Я звертатися до Конституційного Суду не буду, але я не заперечую право, яким наділені 45 народних депутатів, з будь-якого питання звернутися до КСУ,
– зазначив Стефанчук.
Голова Ради додав, що він таке конституційне подання підписувати не буде.
Можливе перенесення зміни черговості виборів
- Відповідно до Конституції України, чергові парламентські вибори відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради. Тобто наступні вибори до парламенту повинні відбутися у жовтні 2023 року. Натомість вибори президента заплановані на весну 2024 року.
- Володимир Зеленський 26 листопада під час свого пресмарафону припустив, що народні депутати за бажання можуть звернутися до Конституційного Суду щодо тлумачення можливості зміни черговості президентських і парламентських виборів.