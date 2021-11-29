Стефанчук не підпише подання до КСУ про перенесення виборів у Раду

Руслан Стефанчук заявив, що не підписуватиме подання до Конституційного Суду України щодо можливого перенесення виборів до парламенту. Однак він не заперечує, що нардепи можуть ініціювати його.

Відповідну заяву щодо можливого подання до КСУ щодо черговості виборів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зробив 29 листопада під час брифінгу у парламенті.

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Подання до КСУ про перенесення виборів

Я звертатися до Конституційного Суду не буду, але я не заперечую право, яким наділені 45 народних депутатів, з будь-якого питання звернутися до КСУ,

– зазначив Стефанчук.

Голова Ради додав, що він таке конституційне подання підписувати не буде.

Можливе перенесення зміни черговості виборів