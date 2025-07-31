У четвер, 31 липня, Верховна Рада підтримала ініційований президентом законопроєкт про НАБУ і САП – "за" проголосував 331 депутат. Голова парламенту Руслан Стефанчук уже підписав документ.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на нардепа Ярослава Железняка. Тепер закон відправлять на підпис до Володимира Зеленського.

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Що відомо про законопроєкт №13533?

У середу, 30 липня, законопроєкт пройшов головний комітет Верховної Ради. У четвер, 31 липня, його розглянули першим і підтримали на засіданні парламенту.

Документ підписав Стефанчук і передав його на затвердження Зеленському.

Здебільшого йдеться про повернення старих норм – новий законопроєкт обмежує можливість Генерального прокурора та його заступників давати вказівки прокурорам САП і забороняє передачу справ НАБУ іншим органам, окрім випадків, які унеможливлюють його функціонування.