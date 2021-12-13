Стефанчук виступив проти перенесення виборів на рік

Руслан Стефанчук виступив проти перенесення парламентських виборів із 2023 на 2024 рік. Він наголосив, що суспільство погано б сприйняло такий момент.

Спікер Ради заявив, що не готовий підписатися під депутатським зверненням щодо перенесення виборів. Стефанчук каже, що цього можуть хотіти деякі депутати-мажоритарники.

Раніше Стефанчук не підпише подання до КСУ про перенесення виборів у Раду

Ні, я не підпишу. Це погано сприймається в суспільстві. Я знаю, що деякі мажоритарники дуже цього хочуть, але я, слава богу, не мажоритарник, тож можу собі дозволити не підписувати таких звернень,

– сказав Стефанчук.

Зауважимо, що спікер парламенту і раніше наголошував, що не підписуватиме подання до КСУ щодо можливого перенесення виборів до парламенту. Однак він не заперечував, що нардепи можуть ініціювати його.

Коли мають бути вибори

Згідно з Конституцією України, чергові парламентські вибори мають проходити в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради.

Таким чином наступні вибори до парламенту повинні відбутися у жовтні 2023 року, а президентські – навесні 2024 року.

Президент Володимир Зеленський 26 листопада під час пресмарафону припустив, що народні депутати за бажання можуть звернутися до Конституційного Суду щодо тлумачення можливості зміни черговості президентських і парламентських виборів.