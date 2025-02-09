Більченко не мав право на бронювання, – у Львівському ТЦК про скандал з лаборантом ЛНУ
- 7 лютого під Житомиром було знайдено травмованого лаборанта ЛНУ Степана Більченка.
- У поліції розповіли, що чоловік вистрибнув з машини, яка везла його навчального центру.
- Друг Більченка каже, що той як викладач вишу мав право на відстрочку від мобілізації. Крім того, лаборант проходив альтернативну службу через релігійні переконання.
- Львівський обласний ТЦК стверджує, що Більченко не мав документів, які б надавали йому право на відстрочку від військової служби.
- Оперативне командування "Захід" заперечує, що Більченко належав до категорій, які мають право на бронювання.
27-річного лаборанта ЛНУ Степана Більченка 7 лютого виявили водії на проїжджій частині на околиці Житомира. Чоловік був травмований. У поліції заявили, що він вистрибнув на ходу з машини, в якій разом з іншими мобілізованими прямував до навчального центру.
Відомо, що лаборанта кафедри ядерної фізики ЛНУ імені Івана Франка Степана Більченка доставили до реанімаційного відділення з тяжкими травмами голови. Його стан стабільно важкий, передає 24 Канал із посиланням на Львівський обласний ТЦК.
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Що розповів друг Більченка
За словами друга Більченка Влада Коновалова, той зник вранці 7 лютого. Його по дорозі на роботу забрали до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних. Однак насправді чоловіка відправили на ВЛК. Коновалов стверджує, що медогляд відбувався не за правилами. Більченко страждає на синдром обструктивне апное сну (ОАС), однак лікарі ВЛК це не врахували і визнали його придатним до військової служби.
Друг лаборанта наголосив, що його не мали права мобілізувати, адже він має законні підстави для відстрочки: працює викладачем у Львівському національному університеті імені Івана Франка та проходив альтернативну службу через релігійні переконання. У Більченка, за словами Коновалова, є навіть затверджені документи, згідно з якими, йому не можна брати зброю до рук.
Що кажуть у ОК "Захід"
Водночас речник оперативного командування "Захід" Олег Домбровський в ефірі телемарафону заперечив, що Степан Більченко належав до категорій громадян, які мають право на бронювання.
Ми вкотре закликаємо громадян із числа співробітників вищих навчальних закладів оновлювати своєчасно свої військово-облікові дані,
– наголосив Домбровський.
Також військовий зазначив, що керівники навчальних закладів мають проводити відповідну інформаційну кампанію серед своїх співробітників стосовно необхідності і нагальності оновлення військово-облікових даних.
Що кажуть у ТЦК
У Львівському обласному ТЦК підкреслили, що Більченко не надав жодних медичних, чи будь яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку.
Там нагадали, що в освітній сфері право на отримання відстрочки від військової служби мають наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь.
"Громадянин Більченко, який працював лаборантом, не набував самостійного права на відстрочку", – наголосили у ТЦК.
Також там зазначили, що Закон України про альтернативну військову службу в період воєнного стану не застосовується.