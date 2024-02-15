Закатували до смерті: в окупованому Каланчаку росіяни вбили українського священника

У тимчасово окупованому Каланчаку у Херсонській області російські загарбники вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти закатували до смерті українського священника.

Мовиться про місцевого священника Степана Подольчака. Він продовжував чинити опір російським загарбникам під час окупації.

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Росіяни до смерті закатували священника-українця

У Каланчацькій селищній військовій адміністрації розповіли журналістам Суспільного, що армія Росії забрала священника з дому 13 лютого.

Степана Ярославовича витягли з хати босоніж, наділи мішок на голову. Сьогодні, 15 лютого, приїхали та взяли жінку, щоб упізнати його,

– розповіли у СВА.

У селищній військовій адміністрації підкреслили, що до початку російського вторгнення священник проводив службу у селищі Каланчак завжди українською мовою. І навіть після окупації продовжував це робити.

"Він був патріотом України. Кілька разів священника викликали ФСБ на розмову, вимагали перейти до московського патріархату, але він відмовився", – зазначили в адміністрації.

Крім того, там також підкреслили, що церкву, в якій священник проводив службу, продовжують відбудовувати винятково за гроші місцевих жителів. За словами представників СВА, Степана Подольчака любили та поважали у Каланчаку.

Він був вірний Богу, чистий душею, чесний і справедливий. Неможливо повірити та ніколи не пробачимо,

– зазначили представники СВА.

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