Я спілкувався з командиром, – Стерненко пояснив, чому не воює на фронті
Джерело:"Українська правда"
Український активіст Сергій Стерненко розповів, чому досі не долучився до лав ЗСУ. За його словами, він більш ефективний як волонтер.
Варто зазначити, що Стерненко під час оборони Київщини брав участь у підрозділі "Гонор". Згодом військове командування попросило його "зайнятися забезпеченням підрозділів".
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Стерненко хоче піти воювати на фронт
Сергій Стерненко зазначив, що з початку війни він зі своїм підрозділом активно підтримував наших військових. Зокрема, його група працювала з артилеристами: захищала їхні позиції та допомагала їм ставати в кругову оборону.
Після того, як російську армію вибили з Київщини він не знав, що робитиме далі. Проте, поспілкувавшись зі своїм командиром, отримав наказ "продовжити волонтерську діяльність" та "забезпечувати підрозділи всім необхідним".
"Я продовжив волонтерську діяльність, якою займався і до повномасштабного вторгнення", – зауважив Стерненко.
Активіст також наголосив, що час від часу в нього виникає бажання мобілізуватися, але йому здається, що він "більш ефективний на своєму місці".
Якщо мене мобілізують або з’явиться така необхідність, я обов'язково повернуся,
– підкреслив волонтер.
Наразі Сергій Стерненко проводить збори у своєму телеграм-каналі, завдяки яким забезпечує українські підрозділи всією необхідною технікою.
Як Стерненко допомагав українським військовим
- Активісти Сергій Стерненко та Ігор Лаченков опублікували фото надводних дронів, які "нестимуть смерть" окупантам в Криму.
- Він може подолати відстань у 800 кілометрів та нести бойову частину до 200 кілограмів. Такі "бойові човни" зможуть вражати російські кораблі з ракетоносіями.
- Активісти відкрили збір на надводні дрони у листопаді 2022 року, однак надійшли вони лише наприкінці березня 2023 року.