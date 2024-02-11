Стеження за Bihus․Info: журналісти переконані, що причетних хотіли нагородити – що кажуть в СБУ

Журналісти Bihus.Info у новому відео зазначили, що причетних до стеження за редакцією хотіли подати на нагородження орденом Данила Галицького. У СБУ вже відреагували на цю інформацію.

Журналісти зазначають, що це сталося до того, як операція набула розголосу, а ролик з корпоративу з'явився у мережі. Bihus.Info направили офіційний запит до СБУ.

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Деталі стеження

У новому відео Bihus.Info заначили, що переконані у тому, що колишнього керівника ДЗНД СБУ Романа Семенченка та керівника операції зі стеження за журналістами Ігоря Кравченка хотіли нагородити орденом Данила Галицького.

Ця нагорода присвоюється указом президента за "значний особистий внесок у розбудову України, сумлінне та бездоганне служіння українському народові". Журналісти наголосили, що це сталося ще до публікації відео з їх корпоративу – тобто ще до звільнення керівника ДЗНД.

Наразі редакція направила офіційний запит для отримання відповіді. Водночас у коментарі УП пресслужба СБУ заперечила наявність таких нагород у службовців.

Інформуємо про відсутність державної нагороди "Орден Данила Галицького" у колишнього керівника ДЗНД СБУ Романа Семенченка та Ігоря Кравченка,

– повідомили у структурі.

Як стверджує проєкт, після публікації розслідування чимало журналістів впізнали Кравченка. У Bihus.Info заявили, що він "займався медіа", зокрема проводив співбесіди перед видачею акредитації.

Що відомо про ситуацію